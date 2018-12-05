Кабмин рассмотрит приоритет украинского угля для снижения импорта антрацита

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого решения необходимо для обеспечения энергетической безопасности Украины.

Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует ввести в действие приоритетное сжигание украинского угля газовой марки на теплоэлектростанциях, что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны.

Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, текстом которого располагает издание "Экономическая правда".

В пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета министров отмечается, что принятие этого решения необходимо для обеспечения энергетической безопасности Украины.

"Закупка импортного угля приводит к оттоку валюты, что приводит к ухудшению торгового баланса страны. Средства, которые расходуются, потенциально могли использоваться на обновление шахтного фонда Украины при закупке угля украинской добычи и при этом уровень государственной поддержки в адрес шахт за последние два года составил 3,7 млрд грн, что меньше почти в три раза затрат на импорт угля", - говорится в документе.

"Выбор в пользу отечественного поставщика угля позволит тепловой генерации сэкономить около 552 млн грн в год", - отмечается в записке.

Ранее премьер министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать, чтобы сократить зависимость импортного антрацита. "Украинский уголь марки А сегодня находится на украинском Донбассе под оккупацией. И мы должны сделать все для того, чтобы отказаться от антрацита и наращивать добычу угля марки Г» - подчеркивал премьер.

Напомним, в ответ на агрессию со стороны России в Керченском проливе в конце ноября в Украине вступил в силу закон о военном положении. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.