Керченский инцидент показал, что "Северный поток-2" является плохой идеей - Госдепартамент США

Американские дипломаты заявили, что нападение России на украинские суда в Керченском проливе напоминает, почему нельзя позволить реализовать "Северный поток-2".

Окончательная реализация проекта по построению газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море ослабит сдерживание российской агрессии, которую Россия осуществляет против Украины.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на правах анонимности в неправительственной организации Североатлантический совет, говорится на сайте Госдепа.

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"Керченский инцидент должен быть напоминанием для всех наших европейских партнеров, почему "Северный поток-2"является такой плохой идеей", - подчеркнул он.

"Я бы сказал, что Керченский инцидент является напоминанием, что если вы имеете более развитый уровень газовой инфраструктуры в обход Украины через "Северный поток-2", тем слабее сдерживание - сдерживание российских действий, направленных на военную агрессию", - отметил он.

По словам чиновника, есть практические причины, почему "Северный поток-2" не должен быть реализован, и также причины, связанные с безопасностью Украины.