Эксперт: Теперь «Газпром» должен просить Украину купить газ

Михаил Михайлович, Москва уже не раз намекала Киеву, что «зимний пакет» газовых договоренностей с 1 апреля перестает действовать и якобы пора начинать новые переговоры. Как, по вашему мнению, следует сейчас вести себя Украине?

Без суеты. Тем паче, без полетов в Москву.

Почему?

В этом нет необходимости. Во-первых, «зимний пакет» еще работает. Во-вторых, во втором квартале ситуация на газовом рынке изменится, и отнюдь не на пользу «Газпрома», так как падение цен на нефть продолжается. В-третьих, возможности поставок реверсного газа из Европы в Украину возрастают. В-четвертых, после завершения отопительного сезона в ЕС останутся колоссальные излишки газа в хранилищах в виду теплой зимы, и компании будут сбрасывать его на спотовом рынке. И если даже погода готовит какие-нибудь сюрпризы в феврале, а с учетом того, что зимний период в Европе короче, чем в Украине, то излишки там все равно будут большие - беспрецедентное количество газа было закачено в хранилища в прошлом году.

Украина, несмотря на объективные трудности, большую часть отопительного сезона уже прошла. Нам прогнозировали различные катаклизмы в виду нехватки газа, но ничего подобного не случилось. Поэтому нечего бежать в Москву на поклон.

Украина полгода обходилась без российского газа, и сейчас проходит отопительный сезон, поэтому «Газпром» должен нас просить и предлагать невиданно низкую цену, чтобы не потерять украинский рынок. А не Украина выпрашивать у него так называемые скидки.

В правительстве заявили, что вытеснение «Газпрома» с украинского рынка – всего лишь дело времени. Как вы думаете, реально это осуществить и сколько времени понадобится?

Осуществить это можно было давно. Другое дело, что этого никто реально не хотел. В былые времена на этом делался бизнес, причем олигархический. Сейчас ситуация другая. Относительно времени есть два сценария. Первый: если Кремль руками «Газпрома» продолжит энергетически душить Украину и постарается кроме газовой блокады заморозить транзит, то нам ничего не останется, как в экстрординарном порядке решать вопрос – ноль импорта из России со всеми вытекающими последствиями. Если вести речь о более-менее приемлемом алгоритме и принимать во внимание те угрозы, которые рассылает «Газпром» нам и Европейскому союзу, в том числе строительство «Турецкого потока», который сведет к нулю транзит через Украину, то тогда нужно исходить из того, что импорт из России тоже должен быть нулевым.

Но в Еврокомиссии уже сказали, что «Турецкий поток» - несбыточная мечта «Газпрома»…

И правильно заявляют. «Турецкий поток» - демарш России, прежде всего, против Европы и, само собой, против Украины. Он от бессилия и беснования. Демарш России необходим, чтобы повлиять на Еврокомиссию в вопросе реализации «Южного потока». Он был отброшен Еврокомиссией, хотя европейцы не сказали окончательное «нет». Канцлер Германии Меркель даже вдогонку заявлению Путина о сворачивании проекта послала премьера Болгарии Борисова в Россию договариваться относительно «Южного потока». Тем не менее, сейчас на повестке дня абсолютно пропагандистски стоит «Турецкий поток».

Почему в него так вцепился Кремль?

Есть два серьезных контекста. Первый состоит в том, что как «Южный поток», так и «Турецкий поток» - откатопроводы. На «Южный поток» деньги уже были расписаны – кто, за что и сколько получит, причем как в России, так и в Европе. Аппетиты никуда не ушли. Деньги пристроить нужно. Хотя их как на реализацию «Южного потока», так и «Турецкого потока», как и на «Силу Сибири» для поставок топлива в Китай, у Москвы нет. Их нет ни на что. Но какие-то суммы есть, и их хотят освоить, причем традиционными подрядчиками «Газпрома». И это - основной движущий мотив. Если взять минимальную норму газпромовского отката – 22%, то несложно подсчитать. Суммарная стоимость «Южного потока» - 63 миллиарда евро. То есть, 14 миллиардов евро уйдут в частные карманы. Такие цифры будут и по «Турецкому потоку».

Второе – замысел, который не артикулируется. Неслучайно точка подвода «Турецкого потока» хотят разместить на турецко-греческой границе. Туда же должен подойти каспийский газ из Азербайджана и Туркменистана, если будет построен Транскаспийский газопровод. И азербайджанский, и туркменский газ – реальные конкуренты «Газпрома» на европейском рынке. Поэтому «Газпром» хочет их нейтрализовать. Причем не в конкурентной борьбе – газ из Азербайджана и Туркменистана более конкурентоспособен, чем с Ямала. И бредовая идея – вся Европы должна будет закупать газпромовский газ. Для Греции, Балкан, Италии – это логично, для остальной Европы – нет. Тем не менее, Брюссель на эту идею смотрит сквозь пальцы. Но нужно понимать – если «Турецкий поток» будет реализован, гипотетически, то ни какого другого газа уже не будет. Все каспийские проекты могут не состояться. «Внезапно» разморозится Южный Кавказ – по украинскому сценарию, и проекты станут невозможными к реализации. То есть, расширение добычи газа на Каспии и его транспортировка в Европу перейдут в высоко рисковые, инвесторы выйдут из них. Безальтернативно останется только российский газ. Таков замысел.

Получается, что провокация Россией конфликтов является ничем иным, как энергетической войной?

Агрессивные действия России имеют мощную энергетическую составляющую. Это мотив – не номер один, но и не номер два.

Россия пытается во всех сферах сохранить свою монополию, в первую очередь, – на постсоветском пространстве, как будто ее кто-то наделил этим правом. Отсюда и украинские события.

Между тем, Европа же не слепая, она видит, чего добивается Россия, прекрасно осознает, что такое «Газпром», и вдруг новости – «Газпром» кредитуют европейские банки, компании не разрывают контракты о сотрудничестве по разработке месторождений и добыче топлива. Где логика?

Не существует монолитной, цельной Европы. Есть малая часть европейцев, которые понимают, а скорее ощущают, что с «Газпромом» - нечисто, всегда можно ждать подвоха. Их позиция – кардинальная. Но есть другая часть Европы, и она очень большая, причем это не касается рядовых граждан, лишь политиков. Они не понимают, что происходит, заняты другими вопросами. Есть еще одна часть Европы – она хочет возвратить «потерянный рай» отношений с Россией.

Что вы имеет в виду?

Бизнес-отношения с Россией до украинского кризиса. Можно реализовывать любые проекты, получать откаты. Другими словами, сейчас в Европе идет большая борьба. И как раз те политики, которые не усматривают присутствие России в конфликте в Украине, имеют свою историю отношений с Москвой, и она измеряется не только годами, но и финансами. Поэтому и проталкиваются, несмотря на санкции Запада, кредиты, проекты и так далее. Хотя для «Газпрома» они принципиальной роли не играют. Тем не менее, есть акцент – о какой изоляции России может идти речь. Игра продолжается.

Думаю, со временем все станет на свои места. Кстати, Анкара не так одобрительно отнеслась в «Турецкому потоку», как это преподнес Кремль. Однозначное «добро» не последовало. Да и проекта самого нет – это только задекларированная идея.

Вернемся к Украине. «Газпром» недавно снова напомнил Киеву о газовом долге в 2,196 миллиарда долларов и заявил, что категорически не собирается менять контракт. Сейчас эти вопросы рассматривает по иску Украины Стокгольмский арбитраж. У Украины есть шанс выиграть спор?

Конечно, и шанс неплохой. Но ничто не обещает автоматической победы. Все зависит от той линии, которую выстраивает Стокгольмский арбитраж. Хорошо известен случай с «РосУкрЭнерго», когда результат был негативным. Но сейчас, думаю, это маловероятно. А заявления «Газпрома» по поводу долгов и контрактов – ожидаемы, было бы странно, если бы они говорили иначе. Так что нам остается ожидать решения Стокгольмского арбитража, а тем, кто связан с данным процессом, обеспечивать надлежащую защиту интересов Украины.

В правительстве считают, что арбитраж вынесет решение в первой половине 2016 года. А в связи с нынешней ситуацией в Украине, провокацией Россией обострения конфликта на востоке нашей страны, может ускориться процесс?

Там свой режим работы. Причем принятие решения в следующем году – быстрый процесс. В принципе, все могло бы затянуться на несколько лет. К примеру, рассмотрение относительно небольшого, хотя тоже резонансного дела, – по иску итальянского трейдера Italia Ukraina Gas к «Нафтогазу» в том же Стокгольмском арбитраже. Оно длилось практически восемь лет, а цена вопроса была на порядок меньше. Если сейчас все вложится в два года – это нормально.

Относительно газотранспортной системы Украины. ЕС в конце прошлого года выделил очередную часть кредита в размере лишь 200 миллионов евро на модернизацию участка трубы. По предварительным расчетам, весь объем работ потребует около 5,3 млрд долларов в течение пяти-семи лет. На полноценную помощь Европы стоит рассчитывать, она осознает важность нашей ГТС?

Деньги – небольшие, но это – все же деньги. Банки ими не разбрасываются. Таким образом, если средства выделяются, значит, существует четкое осознание того, что ГТС нужна. Между тем, в ЕС далеко не все это понимают, для многих европейцев совершенно все равно, где проходит труба, при этом, чем больше труб, тем лучше. Но путь через территорию Украины является оптимальным для поставок российского газа в Европу, по сравнению с различными потоками. Кроме того, Украина располагает подземными хранилищами газа, что обеспечивает бесперебойность поставок. И, несмотря на то, что в Украине уже больше года – горячий сценарий, никаких перебоев с поставками газа нет. Это – показатель. Далеко не всегда ситуация осмысливается под давлением российской пропаганды – дескать, там война, конфликт. Но транзит - бесперебойный, и это заставляет задуматься ЕС. Даже диверсионные акты на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в мае прошлого года не привели к прерыванию поставок газа в Европу.

Если посмотреть на высказывания европейских чиновников по данной теме, то они подчеркивают – транзит через Украину должен быть сохранен. Они осознают, что поставки газа через потоки будут подвержены рискам, компенсировать которые не будет возможности. Другое дело, что сейчас нужно многое переосмыслить в формате диалога Европейской комиссии и Украины с точки зрения оптимизации газовых мощностей. В Европе будет создан энергетический союз, и нам важно найти в нем свое место. А для Европы важно учесть наш потенциал. Украине важно продемонстрировать Европе, что она – не проблема, а часть решения европейских проблем. И это – самая важная задача. Но пока особых успехов в данном вопросе нет. Объективно внимание руководства страны, всего госаппарата приковано к преодолению российской агрессии. Поэтому не до энергетического союза. Но эта тема уже должна бы быть озвучена на уровне президента, премьера Брюсселю для предметного диалога. Мы должны предложить свое видение, основанное на том, что рамки энергетического союза не должны ограничиться только Европейским союзом. Они должны включать в себя страны – участники энергетического сообщества, коим уже четыре года является Украина. Чтобы не вышло, как обычно – будут решать за нас без нас.

Россия не раз заявляла, что Украина ворует газ. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, отследить ситуацию приедет мониторинговая миссия Европы. Как вы к этому относитесь?

Радости министра не разделяю. Это – запоздалая реакция Европы, так как впервые мониторинговую миссию в Украину пригласил летом прошлого года бывший министр ТЭК, когда Россия перекрыла поставки газа. Но Еврокомиссия никак не отреагировала на приглашение. А теперь они готовы приехать, чтобы посмотреть, не воруем ли мы газ. Один из феноменов европейского мышления. В прошлом году беспрецедентно «Нафтогаз» сделал прозрачной систему транзита, закачки и откачки из хранилищ, все можно в режиме онлайн посмотреть, причем сделано это на базе европейской платформы. Тем не менее, мониторинговая миссия приезжает… А утку о том, что украинцы обманывают Европу, запустили россияне. Получается, что Европа больше верит России, чем Украине, данным европейских платформ по движению транзитного газа. Странно, что украинская сторона не потребовала от европейцев отправить мониторинговую миссию на приграничные газо-измерительные станции на территории России – если вы уж так хотите проконтролировать транзит, так делайте это с обеих сторон. В данном вопросе есть некий потенциал скепсиса в отношении Европы к Украине.

И когда мы видим беспомощность Европы в обуздании агрессора, то нужно принимать в расчет то, что в Европе есть те, кто желает в один прекрасный момент повернуться к Украине не лицом, а другим местом. Хотя, надеюсь, этого не произойдет. Сейчас действия президента, правительства и парламента должны быть как никогда консолидированы. Они должны четко понимать, что нам необходимо, и обеспечивать это путем диалога с Евросоюзом.

Какая, по вашему мнению, справедливая цена газа для Украины?

В этом году будет деэскалация цены на газ, пропорционально падению стоимости нефти, практически двукратному. Соответственно, второй, третий и четвертый квартал цена на газ будет снижаться. Реальная цена для Украины, без выкрутасов «Газпрома», должна быть в районе 200 долларов. Если летом 2014 года цена газа на споте была ниже 200 долларов, а нефть еще была за 100 долларов, то летом этого года может состояться откат по ценам на газ до уровня десятка лет назад.

Украина в этом году будет иметь возможность выбирать, у кого купить дешевле: у европейцев или россиян. Но самая большая проблема будет не в газе, а в деньгах на его закупку.

Но Европа пообещала поддержать Украину в этом вопросе…

Будем надеяться, что от своих обещаний она не отступит, и финансовая проблема не станет непреодолимой. А отопительной сезон 2015-2016 годов не будет менее сложным. Если даже на востоке ситуация успокоится, то Россия не успокоится. Она на многие годы, на десятилетия, останется врагом, вызовом для Украины.

Для Украины ситуация с ценами на газ и нефть как никогда благоприятная для реализации необходимых непопулярных реформ в энергетическом секторе, в частности, повышения тарифов для населения. Конечно, нельзя не учитывать низкую платежеспособность украинцев. Нужно все увязывать в один узел – и финансовую политику, и тарифную, и регуляторную, и антимонопольную.

Нана Черная (УНИАН)