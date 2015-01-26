"Энергоатом" рассчитывает на поставки американского оборудования для ЦХОЯТ до 2020 года

Первую очередь ЦХОЯТ планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Об этом говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, главы «Энергоатома» и Holtec 26 января в Брюсселе заключили дополнительное соглашение к контракту о строительстве в Чернобыльской зоне отчуждения ЦХОЯТ, в котором был согласован порядок реализации проекта.

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«Поставки оборудования по контракту должны быть выполнены до конца 2020 года, при этом ключевой этап разработки ‒ с 2015 по 2017 г., в течение которого будет выполнено проектирование и строительство хранилища, произведены поставки и внедрение оборудования и технологий Holtec, а также запланировано введение хранилища в эксплуатацию», - отмечают в «Энергоатоме».

В пресс-службе сообщают, что допсоглашение, в частности, предусматривает, что проектирование и строительство хранилища будет осуществлять НАЭК «Энергоатом». В свою очередь, Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива, а также оборудование для его транспортировки.

При этом в сообщении уточняется, что Holtec International поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения отработавшего ядерного топлива, а дальнейшее производство этих систем будет происходить в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2014 года Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

«Энергоатом» заплатит американской компании Holtec International до конца 2020 года почти 300 млн долл. за оборудование для ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне.

Планируется, что проектные работы по пусковому комплексу будут завершены к концу 2017 года.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В марте 2012 года «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

Общая емкость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.