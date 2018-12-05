Из "Центрэнерго" за три года было выведено 14 млрд грн – участник конкурса по приватизации

Представители компании "Баланс-Групп", которая является одним из участников конкурса на приватизацию ПАО "Центрэнерго", утверждают, что к хищению средств последней причастны должностные лица Фонда государственного имущества Украины, члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, связанные с ближайшим соратником президента Украины депутатом от Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко.

Представители компании "Баланс-Групп", которая является одним из участников конкурса на приватизацию ПАО "Центрэнерго", заявила о хищении средств предприятия на сумму более 14 млрд грн. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице "Баланс-Групп" в Facebook.

В документе, адресованном руководителям силовых и правоохранительных ведомств, а также украинским СМИ, говорится, что за девять месяцев 2018 года из ПАО "Центрэнерго" было похищено более 5 млрд грн. 14 млрд грн – сумма, якобы выведенная за три года (с 2016-го по 2018-й), пишет Гордон.

По данным компании, с 2016 года действует группа, в которую входят представители "Центрэнерго", должностные лица Фонда государственного имущества Украины и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В тексте заявления говорится, что все должностные лица прямо связаны с ближайшим соратником президента Украины Петра Порошенко депутатом от БПП Игорем Кононенко.

По утверждению "Баланс-групп", в ходе приватизации "Центрэнерго" реализуется сценарий, аналогичный попытке приватизации АО "Криворожсталь", результаты которой были впоследствии отменены.

В 2017–2018 годах члены группы якобы "всячески усовершенствовали" схемы вывода денежных средств из компании, что не отражено в аудиторском отчете ПАО "Центрэнерго", проведенном Ernst&Young. По данным "Баланс-групп", на услуги аудиторов из государственного бюджета в 2018 году было потрачено более 84 млн грн.

"Компания является одним из основных источников коррупционных доходов в государственном секторе", – говорится в заявлении.

"Центрэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины. В состав компании входят три тепловые электростанции (Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предусматривает распределение объектов разгосударствления на две группы – объекты крупной и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

10 мая правительство утвердило список крупных предприятий для приватизации в 2018 году. В него, в частности, входят "Центрэнерго", пять облэнерго, Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат, Объединенная горно-химическая компания, "Сумыхимпром" и другие предприятия.

24 октября Кабмин опубликовал условия приватизации "Центрэнерго". Конкурс по продаже предприятия состоится 13 декабря.