Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить нефтедобычу

В частности, комитет посоветовал сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении нефтедобычи на полгода, до конца июня 2019 года.

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Об этом сообщил министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи. На сколько именно надо снизить добычу, он не уточнил, но сказал, что «даже Россия» согласилась на предложение комитета, передают российские СМИ.

В частности, комитет посоветовал сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что экономическая комиссия ОПЕК посоветовала снизить объем нефтедобычи, чтобы «сбалансировать уровень спроса и предложения в 2019 году». По информации Reuters, Россия не готова сокращать нефтедобычу на условиях других участников сделки ОПЕК+.