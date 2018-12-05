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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить нефтедобычу

19:35, 05 декабря 2018
Энергетика
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщил министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи. На сколько именно надо снизить добычу, он не уточнил, но сказал, что «даже Россия» согласилась на предложение комитета, передают российские СМИ.

В частности, комитет посоветовал сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что экономическая комиссия ОПЕК посоветовала снизить объем нефтедобычи, чтобы «сбалансировать уровень спроса и предложения в 2019 году». По информации Reuters, Россия не готова сокращать нефтедобычу на условиях других участников сделки ОПЕК+.

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Теги: #нефть#ОПЕК