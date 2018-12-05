Установка счетчиков газа для населения является обязанностью облгазов – Верховный суд

В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа.

Обязанность устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа для населения возложена на газораспределительные организации.

Об этом говорится в выводе Большой палаты Верховного суда по результатам рассмотрения иска физических лиц против ПАО «Криворожгаз», сообщает пресс-служба суда.

«В установленных тарифах на газоснабжение были предусмотрены расходы на установку индивидуальных счетчиков газа. ПАО «Криворожгаз» обязано предоставлять оплаченные истцами услуги, в том числе, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Украины № 3533-VI обязано обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах, в которых газ используется только для приготовления пищи, – до 1 января 2018 года, поскольку рассмотрение дела по существу завершилось до внесения изменений относительно срока установления счетчиков таким потребителям», - сказано в сообщении.

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В суде подчеркнули, что отказ ответчика установить индивидуальные счетчики истцам противоречит требованиям законодательства, а также нарушает их права как потребителей.

«Именно на субъект хозяйствования – газораспределительную организацию – возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ и возложение такой обязанности на потребителей неправомерно», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 грн за тысячу кубометров.