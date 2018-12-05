Трамп: мир не хочет высоких цен на нефть
21:40, 05 декабря 2018Энергетика
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Он также добавил, что надеется на то, что ОПЕК не будет дополнительно ограничивать добычу нефти.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что страны ОПЕК сохранят поставки нефти на нынешнем уровне. Об этом он написал в своем твиттере.
«Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны», — отметил Трамп.
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Он также добавил, что надеется на то, что ОПЕК не будет дополнительно ограничивать добычу нефти.
Ранее сообщалось, что нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+.
Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2018
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