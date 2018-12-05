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Трамп: мир не хочет высоких цен на нефть

21:40, 05 декабря 2018
Энергетика
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что страны ОПЕК сохранят поставки нефти на нынешнем уровне. Об этом он написал в своем твиттере.

«Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны», — отметил Трамп.

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Он также добавил, что надеется на то, что ОПЕК не будет дополнительно ограничивать добычу нефти.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+.

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Теги: #Трамп#цена на нефть