Трамп: мир не хочет высоких цен на нефть

Он также добавил, что надеется на то, что ОПЕК не будет дополнительно ограничивать добычу нефти.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что страны ОПЕК сохранят поставки нефти на нынешнем уровне. Об этом он написал в своем твиттере.

«Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны», — отметил Трамп.

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Он также добавил, что надеется на то, что ОПЕК не будет дополнительно ограничивать добычу нефти.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+.