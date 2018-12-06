Приоритетная загрузка ТЭС на газовом угле – стратегическое решение для Украины – профсоюз

Именно приоритетное сжигание на ТЭС угля газовой группы позволит не только обеспечить тепловую энергетику углем собственной добычи, но и даст возможность создать дополнительные рабочие места.

В условиях, когда на оккупированной территории остался уголь антрацитовой группы, Украине крайне важно поддержать собственную добычу и скорее перейти на использование угля собственной добычи – угля марки "Г", а для этого необходимо распоряжение Кабинета министров Украины и приоритетном сжигании такого угля. Такое мнение высказал Председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

"Я позитивно оцениваю распоряжение Кабинета министров Украины о приоритетном сжигании на ТЭСах Украины угля марки "Г". Нужно использовать отечественный уголь марки "Г", который у нас есть в достаточном количестве (на подконтрольной Украине территории). Распоряжение Кабмина о приоритетном сжигании угля газовой группы мы, Профсоюз, поддерживаем, мы "двумя руками за", - отметил Виктор Турманов.

По мнению председателя Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины, именно приоритетное сжигание на ТЭС угля газовой группы позволит не только обеспечить тепловую энергетику углем собственной добычи, но и даст возможность создать дополнительные рабочие места.

"Государство забирает уголь и таким образом обеспечивает зарплаты шахтерам. Для переоборудования ТЭС нужны средства – около 500 миллионов гривень на один котел. У ДТЭК уже установлены три котла для работы на марке "Г", на Центрэнерго пока один котел и приступают к установке второго. Но выхода иного нет – когда закончится оккупация Донбасса, где остался антрацит, никому неизвестно, ситуация сложная, в условиях военного положения мы не можем импортировать уголь из России, а нам нужно создавать рабочие места, вовремя платить зарплаты шахтерам, поддерживать собственную угольную отрасль", - подчеркнул Виктор Турманов.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует ввести в действие приоритетное сжигание украинского угля газовой марки на теплоэлектростанциях, что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать, чтобы сократить зависимость импортного антрацита