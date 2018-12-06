"Энергоатом" начал тестировать оборудование Holtec для хранилища ядерного топлива
Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" Ривненской АЭС начала испытания оборудования, поставленное американской компанией Holtec International для реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.
Как передаёт корреспондент УНИАН, соотвествующие испытания стартовали с проверки перегрузочного контейнера HI-TRAC, с помощью которого топливо будет перегружается в транспортный контейнер HI-STAR для дальнейшей перевозки в Централизованное хранилище.
«Для реакторов ВВЭР - это первая разработка в мире. Мы в этом плане являемся пионерами и впервые становимся свидетелями выполнения транспортных операций с применением реального оборудования», -сказал перед проведением испытания президент «Энергоатом» Юрий Недашковский, добавив, что предварительно на атомных станциях Украины были проведены подобные испытания с использованием макета.
Глава «Энергоатома» также отметил, что при обращении с отработавшим топливом буду применяться наиболее современные и безопасные технологии.
«Контейнеры двухбарьерные, что соответствует самым современным требованиям по безопасности. Не все страны идут по пути этой технологии- большинство используют однобарьерные -мы пошли, поскольку считаем, что приоритет безопасности должен не только декларироваться, но и реально внедряться», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива.) Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.
Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.
В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года.
В декабре 2017 года «Энергоатом» совместно с Министерством финансов Украины подписал кредитное соглашение с американским агентством по страхованию иностранных инвестиций OPIC и фондом Central Storage Safety Project Trust на сумму 250 млн долл., которые будут использованы для строительства ЦХОЯТ.
Ввод в эксплуатацию хранилища планируется в 2020 году.
Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.