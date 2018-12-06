"Энергоатом" начал тестировать оборудование Holtec для хранилища ядерного топлива

Глава «Энергоатома» отметил, что при обращении с отработавшим топливом буду применяться наиболее современные и безопасные технологии.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" Ривненской АЭС начала испытания оборудования, поставленное американской компанией Holtec International для реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Как передаёт корреспондент УНИАН, соотвествующие испытания стартовали с проверки перегрузочного контейнера HI-TRAC, с помощью которого топливо будет перегружается в транспортный контейнер HI-STAR для дальнейшей перевозки в Централизованное хранилище.

«Для реакторов ВВЭР - это первая разработка в мире. Мы в этом плане являемся пионерами и впервые становимся свидетелями выполнения транспортных операций с применением реального оборудования», -сказал перед проведением испытания президент «Энергоатом» Юрий Недашковский, добавив, что предварительно на атомных станциях Украины были проведены подобные испытания с использованием макета.

Глава «Энергоатома» также отметил, что при обращении с отработавшим топливом буду применяться наиболее современные и безопасные технологии.

«Контейнеры двухбарьерные, что соответствует самым современным требованиям по безопасности. Не все страны идут по пути этой технологии- большинство используют однобарьерные -мы пошли, поскольку считаем, что приоритет безопасности должен не только декларироваться, но и реально внедряться», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива.) Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

В начале июля 2017 года Госатомрегулирования выдала «Энергоатому» лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Строительство хранилища стартовало 9 ноября прошлого года.

В декабре 2017 года «Энергоатом» совместно с Министерством финансов Украины подписал кредитное соглашение с американским агентством по страхованию иностранных инвестиций OPIC и фондом Central Storage Safety Project Trust на сумму 250 млн долл., которые будут использованы для строительства ЦХОЯТ.

Ввод в эксплуатацию хранилища планируется в 2020 году.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.