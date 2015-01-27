Глава ОПЕК допустил, что цены на нефть достигли дна и могут вырасти до $200

К 8.40 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,08 до $48,24 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,04 до $45,19, передает Reuters.

Цены на нефть, возможно, достигли низшей точки и в ближайшее время начнут расти, сказал в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри, добавив, что при недостаточных инвестициях в добычу через три-четыре года цена может подняться до $200 за баррель.

"В ближайшем будущем рынки нефти продолжат консолидацию. Генеральный секретарь ОПЕК вчера сказал, что цены достигли дна, но пока не видно, что страны ОПЕК планируют обсуждать сокращение добычи ранее середины года", - говорится в отчете ANZ.

Читайте такжеЦены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель - глава ОПЕКПо мнению Standard Chartered, решение ОПЕК не снижать добычу начинает влиять на других производителей нефти.

"Добыче в странах вне ОПЕК нанесен ущерб, и мы ожидаем дефицита на рынке во втором полугодии", - говорится в отчете банка.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, по мнению аналитиков, выросли почти на 4 миллиона баррелей. На предыдущей неделе рост запасов был максимальным за 14 лет.