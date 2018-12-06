Минэнерго повысило цену угля на государственных шахтах до 2800 грн/тонна

Предложенная цена угля остается существенно ниже средней себестоимости добычи угольной продукции на госшахтах Украины.

Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении граничной цены на уголь для государственных добывающих предприятий. Стоимость за одну тонну увеличится на 10,4% - до 2800 гривень (без НДС и затрат на транспортировку). Новая цена начинается действовать с 1 января.

Протокол совещания от 30 ноября, на котором рассматривался этот вопрос, обнародован на сайте Минэнергоугля. В документе указывается, что повышение цены на угольную продукцию обеспечит прохождение осенне-зимнего периода 2018/2019 гг., а также улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий и создаст условия для устойчивого функционирования предприятий ТЭК.

Также отмечается, что предложенная цена угля остается существенно ниже средней себестоимости добычи угольной продукции на государственных угледобывающих предприятий Украины. Средняя себестоимость 1 тонны энергетического угля государственных угледобывающих предприятий за 10 месяцев 2018 года составила 3217,1 гривни/тонна.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать для потребностей всего энергетического комплекса, чтобы не зависеть от импортного угля – антрацита.