В Японии из-за остановки АЭС впервые за 37 лет открыли угольную шахту

Первая за последние 37 лет такая шахта откроется нынешней весной в городке Курияма на самом северном острове страны Хоккайдо, сообщила добывающая компания "Саппоро дайити", передет ТАСС.

В прошлом веке в Японии была мощная угольная промышленность, а шахтеры считались одной из наиболее активных и организованных групп трудящихся. Однако в результате падения спроса большинство шахт к 1980-м годам были закрыты, что сопровождалось бурными конфликтами и увольнениями. В настоящее время крайне ограниченная добыча каменного угля сохранилась только на острове Хоккайдо, где ведется в основном относительно недорогим открытым способом.

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После аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года и вызванного этим шока в Японии были не только остановлены все атомные станции, но и возникли большие сомнения относительно будущего ядерной энергетики вообще. В настоящее время после ужесточения правил безопасности и тщательных проверок в стране готовятся вновь запустить несколько атомных энергоблоков. Однако делать это собираются крайне осторожно и в ограниченных количествах. АЭС до аварии на станции "Фукусима-1" давали примерно треть потребляемой в Японии электроэнергии, однако на такой уровень, судя по всему, они в обозримом будущем больше не выйдут.

Это повышает спрос на минеральное топливо для тепловых станций, включая каменный уголь. По последним официальным данным, в 2013 году в Японии его было использовано почти 128,6 млн тонн. В то же время в стране добыли всего лишь чуть больше 1,2 млн тонн каменного угля.