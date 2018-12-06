«Укрнафта» за 11 месяцев уплатила 14,4 миллиарда налогов

В том числе 1,24 млрд грн уплачено в счет погашения просроченного налогового долга.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины «Укрнафта» в январе-ноябре 2018 года уплатила налогов на сумму 14,4 млрд грн, что на 41,2 больше, чем за весь 2017 год, в том числе 1,24 млрд грн - в счет погашения просроченного налогового долга.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Укрнафта», входящая в пятерку крупнейших налогоплательщиков Украины, за январь-ноябрь 2018 года уплатила налогов на сумму 14,4 млрд грн, что на 41,2% больше чем за весь 2017 год. В этом году компания не только выплачивает все свои налоговые обязательства, но и погашает просроченный налоговый долг на месячной основе. Таким образом, из уплаченных налогов 1,24 млрд грн пошло на уплату долга «Укрнафты», - сказано в сообщении.

Сообщается, что на конец третьего квартала 2018 года просроченный налоговый долг компании составил 10,7 млрд грн.

«Этот показатель включает в себя просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности. Подход «Укрнафты» к учету налогового долга отвечает действующему законодательству и согласуется с рекомендациями независимого внешнего аудитора. Преимущественная его часть сформировалась в течение 2014-2015 годов до смены менеджмента компании», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года «Нафтогаз Украины» опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней энергетический госхолдинг впервые признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.

Из-за отказа «Нафтогаза Украины» погашать долг перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд грн и сорванных в 2014-2015 годах по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и менеджеров «Нафтогаза» аукционов по продаже нефти и газа, у «Укрнафты» возник долг перед государством по уплате налогов.

В июле 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления компании гражданина Великобритании Марка Роллинса. Новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

С тех пор «Укрнафта», по данным Государственной фискальной службы, входит в ТОП-5 лидеров по уплате налогов среди всех предприятий Украины.

Вместе с тем Роллинс неоднократно подчеркивал, что «Укрнафта» сможет погасить долги по налогам при условии, что «Нафтогаз Украины» начнет погашать свои долги перед компанией.

Кроме того, правление «Укрнафты» неоднократно предлагало план по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации. Однако «Нафтогаз Украины» и Кабмин отказываются его утверждать и требуют от ГФС описывать имущество компании в счет налогового долга.

В 2016-2017 годах суды Украины по иску «Укрнафты» принимали решения, обязывающие исполнительную службу взыскать с «Нафтогаза» 2 млрд куб. м газа, а Фискальную службу – вписать в залог спорный объем газа. Однако осенью 2017 года Верховный суд Украины отменил определения судов низших инстанций относительно списания 2 млрд куб. м природного газа в качестве налогового залога и направил дело на новое рассмотрение.

В мае 2018 года, рассматривая иск «Укрнафты» по-новому, Окружной административный суд Киева в рамках действующего законодательства снова обязал ГФС списать в налоговый залог спорные 2 млрд куб. м природного газа.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установок, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин.

«Укрнафта» владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».