“Укртрансгаз» пожаловался в СБУ на облгазы Фирташа - обвинил в попытке срыва поставок

В компании подчеркивают, что подобные действия облгазов в разгар отопительного периода могут вызвать катастрофические последствия для страны.

Госкомпания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» обвиняет в попытке масштабной провокации с целью срыва поставок газа потребителям в разгар отопительного периода «Региональную Газовую Компанию», которая управляет около 20 облгазами, принадлежащими бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укртрансгаза».

«3 декабря аффилированные с группой РГК компании («РГК Трейдинг» и областные газзбуты) синхронно подали в Информационную платформу «Укртрансгаза» фиктивные заявки на поставку газа около 100 потребителям по всей Украине. При этом указанные потребители уже имели заведенный номинации на декабрь от своих действующих поставщиков, с которыми у них были заключены договоры.

Согласно сообщению, такие действия компаний РГК были зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Кировоградской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что в случае подачи номинаций от нескольких компаний на одного потребителя, согласно Кодексу ГТС, «Укртрансгазу» необходимо дополнительно получить письма подтверждения от такого потребителя, что увеличивает продолжительность обработки номинаций.

«Обычно оператор ГТС может получить в день не более 2 подобных сдвоенных заявок, как правило, вследствие технических ошибок», - отмечается в сообщении.

Также в компании заявили, что следующим шагом РГК стало отключении потребителей газа под предлогом отсутствия номинаций.

«Следующим шагом спланированной провокации стало резонансное и демонстративное отключение газа предприятиям и учреждениям социальной сферы операторами ГРС (облгазы), входящих в ту же группу РГК. Отключение происходили, начиная с 3 декабря, в нарушение установленной законом процедуры под предлогом якобы отсутствия подтвержденных номинаций. Их очевидная цель – дискредитировать работу государственного предприятия «Укртрансгаз» и незаконным образом стать поставщиком для ряда крупных и платежеспособных потребителей газа», – говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные компании-поставщики вовремя и корректно подают номинации/реноминации через Информационную платформу на декабрь, которые обрабатываются в штатном режиме.

«Сейчас ситуация злонамеренного удвоения номинаций полностью урегулирована сотрудниками «Укртрансгаза», поставщики получили подтверждение корректных заявок», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате попытки масштабной дестабилизации рынка природного газа, «Укртрансгаз» обращается к НКРЭКУ, Антимонопольному комитету, правоохранительным органам и СБУ. «С просьбой предпринять все необходимые действия по привлечению к ответственности организаторов и исполнителей этой преступной сделки. Ведь подобные незаконные действия в разгар отопительного периода и особенно на территории областей, где введено военное положение, могут вызвать катастрофические последствия для страны», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября «Нафтогаз Украины» обвинил облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, в саботаже внедрения суточной балансировки на рынке газа Украины, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

В конце ноября НКРЭКУ перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 декабря на 1 марта 2018 года.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».