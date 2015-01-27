Глава Goldman Sachs прогнозирует падение цен на нефть до $30

Цены на нефть, вероятно, продолжат падение и могут опуститься до $30 за баррель, считает глава Goldman Sachs Group Inc. Гэри Кон.

Как пишет РБК со ссылкой Bloomberg, такой прогноз Кон дал в понедельник в интервью CNBC.

«Нас, вероятно, ожидает перспектива низких цен на долгое время», – заявил бывший нефтетрейдер, ставший инвестиционным банкиром.

За несколько часов до Кона генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри заявил, что через три-четыре года цены на нефть могут подняться до $200 за барр., если компании перестанут инвестировать в добычу. По его мнению, в краткосрочной перспективе котировки должны начать повышаться, поскольку цены достигли дна.

Читайте такжеГлава ОПЕК допустил, что цены на нефть достигли дна и могут вырасти до $200С июня 2014 года нефть подешевела почти на 60%. Члены ОПЕК отказались снижать уровень добычи при том, что США резко нарастили темпы добычи до максимума за последние 30 лет. Низкие цены, однако, сделали извлечение сланцевой нефти неприбыльным, и компании, занятые в этой сфере, начали закрывать буровые.

На торгах лондонской электронной биржи ICE мартовские фьючерсы на поставку нефти марки Brent 27 января опустились ниже $48 за барр. и продолжили снижение. На 11:25 мск стоимость составляла $47,71 за барр, но спустя 10 минут отскочила до $48,02.