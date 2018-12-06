ОПЕК предварительно договорилась о сокращении добычи - Reuters

Ожидалось, что страны договорятся о сокращении добычи на 1-1,4 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК в четверг заключили предварительное соглашение о сокращении нефтедобычи, но пока окончательно не договорились об объеме снижения, сообщил один из делегатов встречи организации в Вене.

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее сказал, что ОПЕК надеется на заключение сделки к концу пятницы, но добавил, что члены организации могут не достичь договоренности, если не придут к компромиссу с не входящей в картель Россией, передает Reuters.

Напомним, цены на нефть продолжили снижение в ходе торгов четверга после того, как ОПЕК завершила ключевую встречу без конкретного решения относительно добычи нефти, готовясь к обсуждению вопроса с другими экспортерами в пятницу.

Ожидалось, что страны договорятся о сокращении добычи на 1-1,4 миллиона баррелей в сутки, но министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал перед встречей в четверг, что ОПЕК+ удовлетворит сокращение добычи всего на 1 миллион баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к вечеру опустились на 3,33 процента до $59,51. Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI торгуются около отметки $50,86, на 3,84 процента ниже уровня предыдущего закрытия.