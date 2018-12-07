«Вжарить по первое число»: Гройсман хочет наказать облгазы Фирташа за сверхначисления в платежках

Премьер посоветовал украинцам платить только за фактически потребленный газ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратится в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой проверить и наказать региональные газопоставляющие предприятия за сверхначисления для потребителей в платежках за газ.

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Об этом премьер заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Раде.

«Я подготовил поручение и обращусь к министру энергетики (Игорь Насалик - УНИАН), к Национальной комиссии (НКРЭКУ - УНИАН), которая является независимой, но имеет полномочия для контроля и проверки. Им (облгазам - УНИАН) нужно вжарить по первое число. Они монополисты просто уже сели всем на шею и свесили ноги. Они должны за это платить огромные штрафы, если они издеваются над людьми», - сказал Гройсман.

«Платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 грн за кубометр, все остальное является жульничеством со стороны газопоставляющих компаний», - добавил он.

Отвечая на очередной вопрос народных депутатов по этой проблеме, премьер подчеркнул, что в следующую среду, 12 декабря, правительство на своем заседании создаст специальную комиссию, куда войдут представители правительства и НКРЭКУ для глобальной проверки облгазов.

В целом вопрос необоснованных действий облагозов неоднократно поднимался народными депутатами в ходе Часа вопросов к правительству. Так, например, народный депутат Олег Барна сообщил, что помимо необоснованных начислений облгазы также накладывают штрафные санкции на школы, больницы, садики и мелких предпринимателей Тернопольской области за использование непроверенных газовых счетчиков в течение 3 лет.

«Таким образом, это или их коррупционная схема, по которой они осознано не проверяли счетчики, чтобы потом насчитать штрафы, или они специально разрешали пользоваться неисправным газовым оборудованием, что ставило под угрозу жизнь детей и взрослых», - отметил Барна.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежки за природный газ.

Причиной такого решения стал проведенный мониторинг рынка, который показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществило доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.