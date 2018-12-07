"Киевгаз" опубликовал новые тарифы на газ для населения

Повышенные на 22,8% тарифы действуют с 1 ноября этого года.

Компания "Киевгаз" опубликовала новые тарифы на газ для населения Украины, которые на 22,8% выше ранее действующих тарифов.

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Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, тариф для потребителей со счетчиками с 1 ноября составляет 8,55 гривни за 1 кубометр (с НДС), что на 22,8% больше ранее действовавшего тарифа.

В то же время, тариф для жителей без газового счетчика составляет 28,21 гривни в месяц за одного человека; при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 46,16 гривни; с газовой плитой и газовым водонагревателем – 89,76 гривни.

Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 гривень за тысячу кубометров.