Импортный газ для Украины из-за дешевой нефти должен стоить около $200 – эксперт

Реальная цена на импортный газ для Украины в 2015 году, на фоне резкого падения мировых цен на нефть и значительных запасов «голубого топлива» в ЕС, должна составлять около 200 долл. за тыс. куб. м.

Об этом в интервью УНИАН сказал президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

«В этом году будет деэскалация цены на газ пропорционально падению стоимости нефти, практически двукратному. Соответственно, второй, третий и четвертый квартал цена на газ будет снижаться. Реальная цена для Украины, без выкрутасов «Газпрома», должна быть в районе 200 долларов», - сказал он.

По словам эксперта, в подземных хранилищах ЕС находятся большие запасы газа, которые европейские потребители не используют из-за относительно теплой зимы 2014-2015 гг.

«После завершения отопительного сезона в ЕС останутся колоссальные излишки газа в хранилищах ввиду теплой зимы, и компании будут сбрасывать его на спотовом рынке», - отмечает Гончар.

«Если летом 2014 года цена газа на споте была ниже 200 долларов, а нефть еще была за 100 долларов, то летом этого года может состояться откат по ценам на газ до уровня десятка лет назад», - добавил он.

Кроме этого, по мнению эксперта, Украина в 2015 году будет иметь возможность выбирать, у кого купить дешевле газ: у европейских компаний или «Газпрома».

«Но самая большая проблема будет не в газе, а в деньгах на его закупку», - подчеркивает Гончар.

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Как сообщал УНИАН, Украина с 25 января увеличила импорт природного газа из Евросоюза на 30% - до 42,7 млн куб. м в сутки.

Таким образом, суточные поставки газа из ЕС превышают импорт из РФ примерно на 10%.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации в Украину сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.

Цена российского газа для Украины в 4-м квартале 2014 года составила 378 долл. за тыс. куб. метров, в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть. Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставки российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском весной текущего года.

Украина ожидает решения Стокгольмского арбитража по ценовому спору на газ между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» в первой половине 2016 года.

Подробнее читайте на сайте УНИАН в статье «Эксперт: Теперь «Газпром» должен просить Украину купить газ».