Гройсман прокомментировал многомиллиардный иск «Нафтогаза» к правительству: где здравый смысл

Премьер пообещал нанять лучших юристов для защиты интересов государства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман усомнился в наличии здравого смысла у менеджмента Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» из-за исковых требований компании к правительству по компенсации убытков за поставки газа для нужд населения по льготной цене.

Читайте также«Вжарить по первое число»: Гройсман хочет наказать облгазы Фирташа за сверхначисления в платежках

«Я удивляюсь тому, что государственная компания «Нафтогаз» подала в суд на правительство Украины, чтобы мы им вернули 56 млрд грн компенсации между рыночной ценой и той которую мы устанавливаем (для населения - УНИАН). Где здравый смысл менеджмента государственной компании? Я им об этом уже сказал», - заявил Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Раде.

«Мы будем защищать интересы государства, и миллиардных убытков мы не допустим. Я буду все делать для того, чтобы объединить лучших юристов, чтобы защищать интересы государства», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября крупнейшая газодобывающая компания Украины «Укргазвыдобування», 100% акций которой принадлежит «Нафтогазу», обратилась в Хозяйственный суд Киева с просьбой взыскать в счет возмещения ущерба 56,8 млрд грн компенсации с Кабинета министров за льготные поставки природного газа для населения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Нафтогаз» просит у Кабмина предусмотреть в госбюджете-2019 230 млрд грн на поддержку собственной деятельности и компенсацию расходов по поставкам газа для населения.

23 января 2018 года «Нафтогаз» и его дочерняя газодобывающая компания «Укргазвыдобування» уже обращались в Кабмин с требованием выплатить им около 111 млрд грн компенсации за то, что эти компании на протяжении двух лет выполняли убыточные для них и государства специальные обязательства на рынке газа, то есть поставляли газ для нужд населения через посредников – частные региональные газопоставляющие компании.

В компании также сослались на ряд выигранных судебных споров против Кабмина и решение суда, которое обязывает правительство разработать механизм определения компенсации и выплатить ее. Также руководство «Нафтогаза» раскритиковало действующий механизм спецобязательств на рынке газа и заявило, что текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства, она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями.