Повышение цены угля для госшахт улучшит ситуацию с зарплатами в секторе - Федерация работодателей ТЭК
Такое мнение высказал Руслан Богданов, советник Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
"Повышение цены угля для госшахт позитивно отразится на госпредприятиях, они еще немного приблизятся к своей себестоимости, у них уменьшится кассовый разрыв в оборотных средствах, соответственно, может измениться ситуация с систематической невыплатой зарплат. Для госсектора это хорошо", - отметил Руслан Богданов.
По его мнению, уровень цены за тонну 2,8 тыс грн. не покрывает среднюю себестоимость добычи по госшахтам.
"Средняя себестоимость – 3,2 тыс грн. за тонну, 2,8 тыс грн./тонна не покрывает среднюю себестоимость. Шахта - инвестиционно-ресурсное предприятие, там нужно инвестировать и развивать, а сейчас шахты живут впроголодь - их себестоимость зависит от объемов добычи, а чтобы снижать себестоимость, нужно инвестировать в развитие", - считает эксперт.
По его мнению, в Украине также может снизиться потребность в импортном угле, если произойдет увеличение объема добычи угля внутри Украины.
Как ранее сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении с 1 января 2019 года граничной цены на уголь для государственных добывающих предприятий. Стоимость за одну тонну увеличится на 10,4% - до 2,8 тыс грн. Напомним, по мнению народного депутата Михаила Бондаря, повышение цены на уголь для государственных предприятий до 2,8 тыс грн. за тонну позитивно повлияет на уровень добычи угля в Украине и снизит зависимость от импортного угля.