ДТЭК вышел на нормальную операционную прибыль – инвестаналитик

По мнению инвестиционного аналитика, доход группы ДТЭК пока не соответствует вложенным в компанию инвестициям.

В то же время, заработок компании все еще не дотягивает до масштабов инвестиций, вложенных в приобретение и модернизацию активов. Так считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

«У них (ДТЭК – ред.) нормальная операционная прибыль. То есть, они вышли на неплохие результаты. Это планомерный рост финансовых показателей, но для масштаба такой компании это нормально», - прокомментировал эксперт цифры финансовой отчетности ДТЭК.

Читайте такжеДТЭК получил прибыль благодаря росту добычи и изменению мировых цен на энергоносители

По мнению инвестиционного аналитика, доход группы ДТЭК пока не соответствует вложенным в компанию инвестициям.

«Вы же поймите, если они инвестировали несколько миллиардов долларов в свои активы, только в модернизацию, не считая то, что они их покупали и т.д., то есть, понятно, что компания должна за год заработать хотя бы 10 миллиардов долларов. Они к этой цифре идут, но пока меньше этой цифры. Явно она была в прогнозах заложена, а пока они до нее не дотягивают. По итогам году вы можете прикинуть, сколько у них получится», - оценивает потенциал роста дохода ДТЭК Дмитрий Чурин.

Как сообщалось, согласно официальному отчету ДТЭК, за три квартала текущего года, EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) за девять месяцев 2018 составляет 19,00 млрд гривень. Доход группы ДТЭК за январь-сентябрь составил 119,81 млрд гривень. Чистая прибыль за этот период составила 3,40 млрд гривень.

В самой компании позитивную динамику финансовых результатов связывают с ростом добычи и изменением мировых цен на энергоносители.