«Центрэнерго» к концу недели объявит международный тендер на покупку 3 млн тонн угля
15:24, 27 января 2015Энергетика
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Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» планирует к концу недели объявить международный тендер на покупку 3 млн тонн угля для своих теплоэлектростанций.
"Центрэнерго" хочет купить 3 млн тонн угля / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с прессой и чиновниками на Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области сказал и. о. коммерческого директора «Центрэнерго» Сергей Лукьянов.
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«Мы в течение двух-трех дней объявляем международный тендер на покупку 3 млн тонн угля на год», - сказал Лукьянов. По его словам, закупка угля по международному тендеру позволит показать общественности прозрачность процедуры, чтобы потом не было никаких замечаний и скандалов.
Ранее УНИАН сообщал, что «Центрэнерго» хочет взять кредит на 350 млн гривень.
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