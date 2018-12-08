Страны ОПЕК договорились с РФ сократить добычу нефти

Суточную добычу нефти со следующего года должны сократить до 1,2 миллиона баррелей, договорились после двухдневных переговоров представители стран ОПЕК и России. На фоне новостей цены на нефть подскочили.

Мировые цены на нефть подскочили более чем на четыре процента - до 63,7 доллара за баррель - после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и партнерские страны, включая Россию (так называемая ОПЕК+), договорились в пятницу, 7 декабря, сократить добычу нефти.

Как сообщает DW, с 1 января 2019 года добыча нефти должна быть ограничена на уровне 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Ожидается, с января на страны ОПЕК будет приходиться 800 тысяч баррелей в сутки, а остальные 400 тысяч баррелей - в страны, которые не являются членами организации, заявил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан после завершения двухдневных переговоров в Вене. Иран, который находится под санкциями США, не участвует в этой договоренности.

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Российский министр энергетики Александр Новак подтвердил намерение сократить добычу до 1,2 миллиона баррелей в сутки. При этом он отметил, что рынок будет перенасыщен в течение первой половины года.

Напомним, с начала октября этого года мировые цены на нефть снизились примерно на 30 процентов из-за увеличения предложения одновременно с уменьшением спроса. Президент США Дональд Трамп перед встречей стран-членов ОПЕК призвал организацию к тому, чтобы сохранить низки цены на сырье.