Россия продвигает «Турецкий поток» для монополизации рынка – аналитик
Если «Турецкий поток» будет реализован, гипотетически, то никакого другого газа уже не будет. Все каспийские проекты могут не состояться.
Россия, не добившись от Еврокомиссии одобрения «Южного потока», продвигает строительство «Турецкого потока» для монополизации европейского рынка газа и ликвидации своих конкурентов, добывающих «голубое топливо» на Каспии.
Об этом в интервью УНИАН сказал президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.
«Не случайно точку подвода «Турецкого потока» хотят разместить на турецко-греческой границе. Туда же должен подойти каспийский газ из Азербайджана и Туркменистана, если будет построен Транскаспийский газопровод. И азербайджанский, и туркменский газ – реальные конкуренты «Газпрома» на европейском рынке. Поэтому «Газпром» хочет их нейтрализовать», - сказал Гончар.
По мнению эксперта, Россия для устранения своих конкурентов на Кавказе может запустить аналогичный украинскому процесс дестабилизации региона, что приведет к уходу инвесторов.
«Нужно понимать – если «Турецкий поток» будет реализован, гипотетически, то никакого другого газа уже не будет. Все каспийские проекты могут не состояться. «Внезапно» разморозится Южный Кавказ – по украинскому сценарию, и проекты станут невозможными к реализации. То есть, расширение добычи газа на Каспии и его транспортировка в Европу перейдут в высокорисковые, инвесторы выйдут из них. Безальтернативно останется только российский газ. Таков замысел», - отмечает Гончар.
Читайте такжеПланы Москвы построить "Турецкий поток" в обход Украины не сработают - ЕврокомиссияКак ранее сообщал УНИАН, в декабре 2014 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания меняет стратегию в отношении европейского рынка газа. Реализация проекта "Южный поток", очередной маршрут поставок российского газа в ЕС в обход Украины, была остановлена. Миллер добавил, что, согласно новым планам, торговая площадка для европейского рынка и новый пункт сдачи российского газа - это граница Турции с Грецией.
Глава "Газпрома" напомнил, что договоренность о новом маршруте поставки российского газа по дну Черного моря в Турцию с прицелом на европейский рынок взамен старого маршрута "Южного потока" до Болгарии - это решение двух президентов: России и Турции.