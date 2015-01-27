Россия продвигает «Турецкий поток» для монополизации рынка – аналитик

Россия, не добившись от Еврокомиссии одобрения «Южного потока», продвигает строительство «Турецкого потока» для монополизации европейского рынка газа и ликвидации своих конкурентов, добывающих «голубое топливо» на Каспии.

Об этом в интервью УНИАН сказал президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

«Не случайно точку подвода «Турецкого потока» хотят разместить на турецко-греческой границе. Туда же должен подойти каспийский газ из Азербайджана и Туркменистана, если будет построен Транскаспийский газопровод. И азербайджанский, и туркменский газ – реальные конкуренты «Газпрома» на европейском рынке. Поэтому «Газпром» хочет их нейтрализовать», - сказал Гончар.

По мнению эксперта, Россия для устранения своих конкурентов на Кавказе может запустить аналогичный украинскому процесс дестабилизации региона, что приведет к уходу инвесторов.

«Нужно понимать – если «Турецкий поток» будет реализован, гипотетически, то никакого другого газа уже не будет. Все каспийские проекты могут не состояться. «Внезапно» разморозится Южный Кавказ – по украинскому сценарию, и проекты станут невозможными к реализации. То есть, расширение добычи газа на Каспии и его транспортировка в Европу перейдут в высокорисковые, инвесторы выйдут из них. Безальтернативно останется только российский газ. Таков замысел», - отмечает Гончар.

Читайте такжеПланы Москвы построить "Турецкий поток" в обход Украины не сработают - ЕврокомиссияКак ранее сообщал УНИАН, в декабре 2014 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания меняет стратегию в отношении европейского рынка газа. Реализация проекта "Южный поток", очередной маршрут поставок российского газа в ЕС в обход Украины, была остановлена. Миллер добавил, что, согласно новым планам, торговая площадка для европейского рынка и новый пункт сдачи российского газа - это граница Турции с Грецией.

Глава "Газпрома" напомнил, что договоренность о новом маршруте поставки российского газа по дну Черного моря в Турцию с прицелом на европейский рынок взамен старого маршрута "Южного потока" до Болгарии - это решение двух президентов: России и Турции.