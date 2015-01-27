В «Газпроме» заявили, что первый газ в Турцию пойдет в декабре 2016 года

В российском газовом монополисте компании «Газпром» заявляют, что определились с маршрутом нового газопровода в Турцию, который планируется построить вместо «Южного потока», чтобы отказаться от транзита через Украину.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи в Анкаре главы компании Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Танера Йылдыза.

«На встрече были рассмотрены предварительные результаты технико-экономического расчета по новому газопроводу и принято решение о его маршруте. Мощность четырех ниток газопровода составит 63 млрд куб. м газа в год. Газопровод пройдет 660 км в старом коридоре «Южного потока» и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что 28 января «Газпром» направит ноту с запросом на проведение проектно-изыскательских работ на турецком морском участке.

При этом подчеркивается, что реализовывать морскую часть проекта «Газпром» будет самостоятельно, газотранспортные мощности на территории Турции будут создаваться совместно. Доли участия будут определены в ходе дальнейших переговоров. Уполномоченной компанией с турецкой стороны определена Botas. В течение одной недели «Газпром» и Botas подготовят совместный план-график реализации основных мероприятий по проекту.

По словам Миллера, «совместное создание газотранспортных мощностей в рамках такого важного проекта делает «Газпром» и Botas стратегическими инфраструктурными партнерами».

«Наши первоочередные задачи — анализ вариантов маршрута уже на территории Турции, определение точки выхода из моря, точки сдачи газа для потребителей Турции и точки пересечения турецко-греческой границы. Мы договорились организовать работу так, чтобы выйти на подписание межправительственного соглашения по газопроводу во втором квартале текущего года, а первый газ подать на территорию Турции в декабре 2016 года», - сказал Миллер.

По его словам, мощности первой нитки газопровода - 15,75 млрд куб. м – будут полностью направляться на турецкий рынок. При этом Миллер отметил, что, учитывая степень готовности компрессорной станции «Русская» и большей части маршрута морского газопровода, «это абсолютно реальные сроки».

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Справка УНИАН. В декабре 2014 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания меняет стратегию в отношении европейского рынка газа. Реализация проекта "Южный поток", очередного маршрута поставок российского газа в ЕС в обход Украины, была остановлена. По словам Миллера, согласно новым планам, торговая площадка для европейского рынка и новый пункт сдачи российского газа – это граница Турции с Грецией.

Глава "Газпрома" отметил, что договоренность о новом маршруте поставки российского газа по дну Черного моря в Турцию с прицелом на европейский рынок взамен старого маршрута "Южного потока" до Болгарии является решением двух президентов – России и Турции.

Турция — второй по величине рынок сбыта «Газпрома» после Германии. В 2014 году «Газпром» экспортировал в Турцию 27,4 млрд куб. м газа.

В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому газопроводу через территорию Украины.

1 декабря 2014 года «Газпром» и турецкая компания Botas Petroleum Pipeline Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по строительству морского газопровода через Черное море в направлении Турции. Мощность газопровода составит 63 млрд куб. м газа, из которых около 50 млрд куб. м будет поставляться на новый газовый хаб на турецко-греческой границе. Строительством газопровода будет заниматься компания «Газпром Русская».