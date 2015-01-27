ДТЭК импортирует угли газовой марки из Польши при их избытке в Украине – Минэнергоугля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков в ходе ознакомления с работой Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области.

«Задолженность ДТЭК перед государственными шахтами составляет 550 млн грн», - сказал Зюков, добавив, что эта задолженность накопилась в период с августа по декабрь 2014 года, а после отгрузка углей компании не проводилась.

«При этом ДТЭК закупает уголь в Польше, тогда как есть угли из госшахт», - отметил первый замминистра энергетики.

По его словам, у украинских госшахт наблюдается проблема со сбытом углей газовых марок, поскольку около 2 тыс. вагонов с этим углем не могут быть отправлены на Углегорскую ТЭС (принадлежит государственной «Центрэнерго») из-за повреждения железнодорожных подъездов к ней после артобстрелов.

«Этот уголь могут потребить или Углегорская ТЭС, или компания «ДТЭК Западэнерго», - отметил чиновник, уточнив, что в Украине нет других потребителей газовых углей с высокой серностью.

«Я хочу, чтобы нас услышали в компании ДТЭК. Этот уголь надо брать не в Польше, а нужно брать наш, государственный уголь, чтобы в Украине сохранялись рабочие места», - подчеркнул Зюков.

Он также сообщил, что в условиях отсутствия сбыта некоторые государственные угольные предприятия вынуждены простаивать или наращивать запасы угля на складах.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Украине проводились веерные отключения электроэнергии, связанные с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, Южно-Африканской Республики и Австралии.

При этом угли газовой марки добываются всеми украинскими госшахтами, которые находятся на подконтрольной украинским властям территории. По информации Минэнергоугля, в Украине наблюдается избыток углей газовых марок.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

«ДТЭК Западэнерго» имеет в своем составе три ТЭС во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Установленная мощность электростанций компании – 4 707 МВт. Доля ДТЭК совместно с аффилированными компаниями в уставном капитале составляет 70,91%.