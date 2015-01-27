В «Центрэнерго» заявили, что не получают законтрактованный в России уголь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе ознакомления с работой Трипольской электростанции в Киевской области исполняющий обязанности директора «Центрэнерго» Игорь Балабанов.

«Законтрактовано из России порядка 500 тысяч тонн угля. Но, к сожалению, ничего не пошло», - сказал Балабанов.

Последние партии угля из России в Украину прибыли в конце декабря.

«Россия разрешила пройти около 50 тысяч тонн угля. 20 из них ушло на «Центрэнерго», а 30 — энергокомпании ДТЭК», - добавил Балабанов.

Во время визита на ТЭС первый замминистра энергетики Юрий Зюков уточнил, что это те партии угля, которые простаивали на российско-украинской границе в ноябре прошлого года.

«Это ноябрьский уголь, который был на колесах», - сказал чиновник.

При этом подтвердил проблемы с поставками российского угля в Украину.

«Пока что российский уголь задерживается», - отметил Зюков.

Читайте также«Центрэнерго» к концу недели объявит международный тендер на покупку 3 млн тонн угля

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

В таких условиях Украина приняла решение импортировать уголь антрацитовых марок из Австралии (одно судно приобрел частный энергохолдинг ДТЭК), ЮАР и России.

Добыча угля в Украине в 2014 году сократилась из-за боевых действий на востоке страны на 22% по сравнению с 2013 годом - до 65 млн тонн.

Читайте такжеИз-за боевых действий добыча угля на госшахтах в этом году сократится почти вдвое

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет государство, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».