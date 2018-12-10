Украина увеличила импорт угля, основной поставщик - Россия

Украина с начала года увеличила импорт каменного угля и антрацита до $2,7 миллиарда.

Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,693 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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Также сообщается, что основным поставщиком за этот период была Россия (61,91%), поставки из которой составили 1,67 миллиарда долларов. Второе место занял уголь из США (29,94%, или 806,3 миллиона долларов), а третье - из Канады (4,78%, или 128,7 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля были Россия, США и Казахстан. В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 миллиарда долларов. В 2017 году наша страна увеличила расходы на импорт угля в 1,87 раза - до 2,744 миллиарда долларов.