Нефть дешевеет за счет укрепления доллара

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,54 до $49,06 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,65 до $45,58.

Во вторник нефть подорожала более чем на 2%, так как доллар показал максимальное падение с октября, сообщает Рейтер.

"В последние дни наибольшее влияние на котировки нефти оказывают колебания валютных курсов... Ослабление доллара накануне поддержало цены", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

На прошлой неделе Brent торговалась в диапазоне $48-50, в основном в зависимости от колебания курса доллара в отсутствие важных новостей с рынка нефти. В среду инвесторы ждут официальных данных о запасах нефти в США.

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По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы выросли на 12,7 миллиона баррелей до 405,1 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 4,1 миллиона баррелей.

"Большинство участников рынка предполагают, что предложение на мировом рынке превышает спрос, поэтому если размер запасов существенно не изменится, цены на нефть будут лишь незначительно колебаться", - сказал Спунер, добавив, что уровень поддержки для Brent - $47,60 за баррель.

Банк Credit Suisse снизил прогноз среднегодовой цены Brent на 2015 год до $58 за баррель с $75, а на 2016 год - до $76 с $80.