ЕС может запретить поставки оборудования «Газпрому» — СМИ

Европейский Союз может ввести запрет на поставки оборудования для российских компаний, работающих в газовой отрасли.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По словам собеседников "Ъ" в структурах ЕС, новые санкции, вероятнее всего, затронут черные списки российских граждан и компаний. Пока персональные ограничения, введенные ЕС, касаются 119 физических и 23 юридических лиц. Дальнейшее расширение списков в Брюсселе называют "вероятным".

Также, по данным агентства Bloomberg, на заседании в четверг речь может зайти о введении ограничений на покупку российских суверенных долговых обязательств.

Дипломатический источник "Ъ" в Брюсселе не исключил, что министры иностранных дел на встрече 29 января посоветуют главам государств и правительств рассмотреть возможность введения запрета на поставки России некоторых видов оборудования для российских компаний, в том числе работающих в газовой отрасли.

В июле ЕС ввел запрет на продажу, поставки, передачу или экспорт технологий и оборудования для нефтяной отрасли, если есть основания полагать, что они будут использованы для разведки и добычи на шельфе Арктики или сланцевой нефти. Газовую отрасль санкции ЕС в прошлом году фактически не затронули.

"Теперь это может измениться, несмотря на то, что страны ЕС сильно зависят от российских поставок газа,— полагает источник "Ъ".— Большинство стран ЕС солидарны в том, что Россия должна нести ответственность за нынешнюю эскалацию в Украине".

Если санкции будут применены к газовой отрасли, это станет ударом по "Газпрому" и его действующим проектам по освоению шельфа Сахалина. Кроме того, у российских компаний нет технологии крупнотоннажного сжижения газа, и, если доступ к ней будет закрыт, будущее всех запланированных СПГ-проектов окажется под угрозой.

Еще одна идея, которая, по некоторым данным, будет обсуждаться в Брюсселе,— отключение России от межбанковской системы SWIFT. Рассмотреть возможность такого шага руководство ЕС еще в сентябре призвал Европарламент, а до того — премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

Вчера премьер РФ Дмитрий Медведев предупредил, что "экономическая, да и вообще всякая другая реакция" Москвы на такой шаг "будет без ограничений". Но каким именно может быть ответ, он не пояснил.

Впрочем, источник в европейских структурах вчера заверил "Ъ": отключение РФ от SWIFT может иметь слишком "серьезные последствия" и "пока не рассматривается". Он напомнил, что до сих пор усиление санкций было постепенным, а уже принятые меры Брюссель и без того считает достаточно эффективными.

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Европейские источники "Ъ" признают, что отключение от SWIFT противоречит интересам тех стран ЕС, которые заинтересованы в сохранении товарооборота в секторах, пока не затронутых "войной санкций".

"В Евросоюзе есть сторонники столь радикальных мер, но консенсуса по этому вопросу нет, а значит, решение принято не будет,— говорит собеседник "Ъ" в структурах ЕС и добавляет: — Тем более с учетом нового, греческого фактора".

В четверг, 29 января, состоится заседание министров иностранных дел Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос реакции ЕС на эскалацию конфликта в Украине.