Госгеонедр продлила 23 спецразрешения на недропользование для "Укрнафты" на 20 лет

"Укрнафта" ожидает продления еще 16 спецразрешений, действие которых заканчивается в этом году.

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) продлила 23 специальных разрешения на пользование недрами, а именно на добычу нефти и природного газа, для крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" сроком на 20 лет, сообщила пресс-служба "Укрнафты".

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Согласно сообщению, Госгеонедр продлила 11 спецразрешений, срок действия которых закончился в 2018 году, 9 лицензий компании, срок действия которых истекает в 2019 году, а также 3 лицензии 2013-2014 годов.

"Благодаря длительной и упорной работе команды "Укрнафты", компании удалось получить продление на 20 лет разрешений на ведение добывающей деятельности на Прокопенкивском, Выгода-Витвицком, Монастырщинском, Росильнянском, Турутинском, Николаевском, Луквинском, Довбушанско-Быстрицком, Пасичнянском, Андрияшевском, Орив-Уличнянском, Долинском, Струтинском, Спасском, Щуривском, Бориславском, Перекопивском, Малосорочинском, Сагайдацком, Рожнятовском, Тростянецком, Волошкивском и Танявском месторождениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году заканчивается действие 27 спецразрешений, поэтому "Укрнафта" ожидает продления еще 16 спецразрешений. В 2019 году заканчивается действие всего 22 спецразрешений "Укрнафты", из которых девять уже продлены.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день у "Укрнафты" 85 действующих специальных разрешений на ведение добывающих работ и одно специальное разрешение на геологическую разведку. Несмотря на задержку в продлении лицензий, в 2018 году компания нашла правовое решение и не останавливала добычу ни на одном из месторождений.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2017 году по сравнению с результатами 2016 года сократила добычу нефти на 9,2% - до 1,379 миллиона тонн, также в компании на 14,8% снизилась добыча природного газа - до 1,108 миллиарда кубометров.

В компании заявили, что основной причиной сокращения объемов добычи углеводородов стало блокирование процесса продления спецразрешений компании со стороны государства. Если бы спецразрешения были продлены вовремя, уровень добычи нефти, конденсата и газа остался бы стабильным на протяжении года.

Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установок, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин. ПАО "Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".