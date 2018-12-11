Порошенко собирается купить "Центрэнерго" через подставных лиц - нардеп

По словам Сергея Лещенко, заявки на покупку госпредприятия не подал никто из серьезных международных инвесторов, но подал бизнесмен Виталий Кропачев, которого называют "вторым Курченко".

Президент Украины Пётр Порошенко собирается через подставных лиц купить последнюю государственную компанию по производству тепловой энергетики – "Центрэнерго".

Об этом в своём блоге на УП пишет депутат Сергей Лещенко.

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"Конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится в четверг. Залог за участие в нем внесли всего две компании. Стартовая цена – около 200 миллионов долларов, от которой будет сделано несколько ставок, и "Центрэнерго" уйдет "правильным" покупателям", - утверждает Лещенко.

Он отмечает, что "Центрэнерго" – это три больших тепловых электростанции, которые расположены в Киевской (Триполье), Харьковской и Донецкой областях, а в масштабах Украины тепловая генерация (то есть электроэнергия, произведенная на ТЭС) – это 1/3 всей электрики Украины и 2/3 денег, выплаченных всем производителям электричества.

Как пишет Лещенко, первый участник, подавший заявку на покупку предприятия, – это фирма Виталия Кропачева, бизнесмена из донецкого городка Торез.

"Его называют маской действующей власти. Это – "второй Курченко", через которого зарабатывает клан Порошенко и на которого при нынешней власти переписывают имущество Януковича. Второй участник продажи "Центрэнерго" – это белорусы, унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", за которыми, по словам различных конспирологов, могут скрываться лидеры Народного фронта Иванчук и Яценюк", - пишет Лещенко.

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По его словам, заявки на покупку не подал никто из серьезных международных инвесторов, хотя изучать ситуацию, как указывает Лещенко, приезжали чехи, американцы из Xcoal, а на одну из станций "Центрэнерго" в Триполье недавно также приезжал министр энергетики США Рик Перри.

"В итоге, по инсайдерской информации, "Центрэнерго" должен купить "клан Порошенко", а значит – победителем конкурса, который назначен на четверг, уже сейчас в теневом режиме определен Кропачев. И компания "Центрэнерго", к которой несколько лет назад рассматривался французский гигант "Газ де Франс", уйдет малоизвестному деятелю с деньгами непонятного происхождения и Кононенко с Порошенко за спиной", - пишет Лещенко.

Также он отмечает, что проведение конкурса с наперед определенным победителем, близким к действующему президенту, один в один напоминает историю продажи Криворожстали в 2004 году.

«В этих условиях единственным выходом из ситуации является отмена конкурса волевым решением премьер-министра, как это сделала Тимошенко во времена своего премьерства при сговоре вокруг покупки Одесского припортового завода. Поэтому сегодня на всех эфирах на телевидении и в социальных сетях я обратился к Владимиру Гройсману пойти наперекор Порошенко и сорвать явный коррупционный договорняк», - пишет Лещенко.