Электричество в Украине может подорожать из-за роста стоимости доставки угля из Роттердама

На заседании НКРЭКУ 14 декабря могут принять решение об увеличении тарифа на электроэнергию из-за роста стоимости угля на европейских биржах и стоимости его транспортировки из Роттердама в Украину.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания НКРЭКУ, который состоится 14 декабря.

Об этом сообщает Громадське.

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В частности, стоимость угля, который входит в себестоимость производства украинской электроэнергии, хотят увеличить на 11,7%, а заложенную в тариф стоимость транспортировки угля из Роттердама в Украину еще на около 6%.

По словам председателя ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, Андрея Геруса, принятие указанных изменений приведет к тому, что фактический монополист на рынке генерации тепловой электроэнергии, компания "ДТЭК" Рината Ахметова, заработает дополнительно 6,5 миллиардов гривень в течение следующего года.

"Таким образом, наш угольный "немонополист" "ДТЭК" Ахметова, который добывает 85% всего украинского угля (около 24 миллионов тонн), будет всем в тарифы закладывать свой уголь еще дороже - и еще заработает дополнительно 6,5 миллиарда гривень в следующем году", - сообщил Герус у себя в Facebook.

Он также добавил, что прибыль "ДТЭК" за последние 2 года выросла в 2,6 раза.

Ранее сообщалось, что компания "ДТЭК" приобрела в Роттердаме 80 тысяч тонн угля для своих теплоэлектростанций.

Согласно исследованию Carbon Tracker, стоимость тепловой электроэнергии в Украине оказалась одной из самых высоких в мире. В частности, энергия украинских теплоэлектростанций дороже за аналогичную электроэнергию в ЕС, России, Китае, США и Южноафриканской республике.

Отметим, что большинство украинских теплоэлектростанций принадлежат компании "ДТЭК" Рината Ахметова.

Компания ДТЭК - одна из крупнейших энергетических корпораций в Восточной Европе. Ей принадлежит 9 из 15 украинских теплоэлектростанций, а также 17 шахт и углеобогащающие комплексы. В общем, компания является фактическим монополистом на рынке генерации тепловой электроэнергии в Украине.

Отметим, что стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины регулируется по формуле "Роттердам+", которую ввели в мае 2016-го года.

Методика была внедрена в условиях потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовим углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ, там заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Согласно методике, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитову (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля. С января по ноябрь 2016 года цена тепловой электроэнергии выросла в два раза.

В июле 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает неприемлемой схему "Роттердам+", а в 2017-м генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что формула представляет коррупционную угрозу для государства. Президент также отмечал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фонда.

7 августа 2017 года НАБУ начало уголовное производство из-за вероятных злоупотреблений Нацкомиссии по регулированию тарифов при заключении "Роттердам+". Глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что дело о введении формулы "Роттердам+" является приоритетным для его ведомства.

17 августа в НКРЭКУ заявила, что планирует отменить формулу из-за перехода к рынку электроэнергии.