Цена импортного газа для Украины достигла рекордных 339 долларов

В октябре средняя цена импортного газа составляла 323,44 доллара за 1 тысячу кубов.

Средняя цена импортного природного газа в ноябре 2018 года составила 9471,92 гривни, или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривни, или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре, впервые с апреля этого года, средняя цена импортного газа превысила 300 долларов за 1 тысячу кубометров.