Запасы сланцевой нефти в США вдвое превысили прогнозы - СМИ

Сланцевая революция в США, сделавшая страну чистым экспортером углеводородов впервые за 75 лет, все больше набирает оборотов.

Как следует из данных Геологической службы США (USGS), извлекаемые запасы нефти и газа в бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в Штатах - оказались в разы больше изначальных оценок.

Читайте такжеСША в 2019 году могут стать мировым лидером по нефтедобыче

Об этом сообщает Росбалт.

"Оценка запасов нефти по сравнению с 2016 годом повышена вдвое - с 20 до 46,3 миллиарда баррелей, а газа - более чем в 17 раз. По новым расчетам, это 281 триллион кубических футов против 16 триллионов в докладе двухлетней давности", - говорится в сообщении.

Впервые в общие цифры по бассейну добавлены запасы двух формаций - Wolfcamp Shale и Bone Spring, расположенных в Техасе и Нью Мехико. Речь идет о крупнейшем нефтегазовом открытии в истории США.

Директор Геологической службы Джим Рейлли подчеркивает, что оценка учитывает исключительно извлекаемые запасы. По его словам, о наличии нефти в Permian было известно еще в 1980-х годах, однако лишь сейчас прогресс технологий, включая гидроразрыв пласта и направленное бурение, позволил отнести эти резервы в категорию доступных.

По новым подсчетам, запасы Permian входят в число крупнейших не только в США, но и в мире, указал, в свою очередь, глава Ассоциации нефти и газа Нью Мехико Райан Флинн. "Даже человека, который знаком с ресурсами и потенциалом Permian, не могут не удивить огромные цифры, которые опубликовала USGS", - отмечает он.

В ноябре в Permian добывалось 3,63 миллиона баррелей сырой нефти в сутки - треть от суммарной добычи в США, которая за год, по данным Минэнерго страны, выросла на 1,9 миллиона баррелей в день.