Конгресс США принял резолюцию против "Северного потока–2"

Американские конгрессмены призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода "Северный поток–2", а президента США Дональда Трампа – ввести против проекта санкции.

Члены палаты представителей Конгресса США проголосовали за резолюцию против строительства газопровода "Северный поток–2".

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Об этом сообщает Bloomberg. Американские конгрессмены призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода, а президента США Дональда Трампа – всячески противодействовать проекту и ввести против него санкции.

В двухпартийной резолюции отмечается, что газопровод является "радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов". При этом администрация Трампа должна "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергетической безопасности".

Bloomberg отмечает, что хотя резолюция и не имеет обязательной силы, документ акцентирует на "растущей оппозиции Конгресса к российскому проекту".

Напомним, глава МИД Германии Хайко Мас в декабре заявил, что Берлин не откажется от политической поддержки "Северного потока-2".