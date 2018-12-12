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Конгресс США принял резолюцию против "Северного потока–2"

07:59, 12 декабря 2018
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Bloomberg. Американские конгрессмены призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода, а президента США Дональда Трампа – всячески противодействовать проекту и ввести против него санкции.

В двухпартийной резолюции отмечается, что газопровод является "радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов". При этом администрация Трампа должна "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергетической безопасности".

Bloomberg  отмечает, что хотя резолюция и не имеет обязательной силы, документ акцентирует на "растущей оппозиции Конгресса к российскому проекту". 

Напомним, глава МИД Германии Хайко Мас в декабре заявил, что Берлин не откажется от политической поддержки "Северного потока-2". 

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Теги: #Конгресс#Северный поток-2