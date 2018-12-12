Приоритет ТЭС, работающих на украинском угле, уничтожит антрацитовую зависимость энергетики от РФ - политолог

По мнению политолога, избавиться от российского антрацита Украина может в случае перевода ТЭС на украинский уголь марки Г.

Экономические связи с Россией представляют не меньшую угрозу, чем культурные. Особенно, если речь идет об угольно-энергетической зависимости от страны-агрессора – пишет в авторском блоге на Site.ua политолог Кирилл Сазонов.

«Если мы говорим о нашей зависимости от импорта, да еще и в энергетике – то слово «угроза» даже слишком мягкое. Фактически мы доверяем свою энергетическую безопасность врагу. И при этом накачиваем его нашими же деньгами. Ну не абсурд ли это? Именно абсурд, да еще и с признаками склонности к суициду. И если от российского газа мы отказались еще в 2015 году, то по углю ситуация куда печальнее. Сейчас импортный уголь для украинских ТЭС мы закупаем в США, ЮАР и России. А теперь проценты: в 2017 году доля российского угля составляла 57%, а в этом году уже выросла до 62%», - информирует автор.

По мнению политолога, избавиться от российского антрацита Украина может в случае перевода ТЭС на украинский уголь марки Г.

«Решение есть – точное и смертельное, как удар шпагой. Решение, которое сделает российский антрацит не нужным в Украине совсем. Для этого необходимо перевести все блоки на украинских ТЭС с угля марки «А» на марку «Г». Такое решение уже принято на заседании РНБО 16 марта 2017 года. 27 июля этого года на совещании по ситуации в угольной отрасли это решение поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Работа идет, с «А» на «Г» уже переведены 7 блоков украинских станций», - утверждает он.

Ускорить этот процесс может предоставление приоритета украинскому углю в правилах ОРЭ.

«Доброе слово и экономические рычаги действуют гораздо эффективнее, чем просто призывы. И тут решение тоже найдено – приоритет для станций, которые работают на украинском газовом угле. ТЭС - это маневренные мощности, они в основном задействуются на пиках потребления. И первыми можно включать именно тех, кто уже перестроился. Вот и хороший мотив для владельцев генерирующих мощностей как можно быстрее перевести блоки», - отмечает Сазонов.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман ранее высказался за предоставление приоритета теплоэлектростанциям, которые используют уголь украинской добычи.

Напомним, Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует ввести в действие приоритетное сжигание украинского угля газовой марки на теплоэлектростанциях, что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны.