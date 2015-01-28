В «Газпроме» заявили, что решение о транзите в обход Украины принимал Путин

Об этом заявил сегодня председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, выступая в Вене на Европейской газовой конференции, сообщает ТАСС.

«Учитывая принятое решение о перенаправлении поставок с 2019 года, у европейских партнеров на принятие решений осталось не так много времени (на подготовку инфраструктуры)», - сказал он.

По словам Зубкова, решение пустить российский газ в обход Украины по «Турецкому потоку» принято высшим политическим руководством.

Как сообщал УНИАН, 15 января глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал блефом заявление «Газпрома» о планах перенаправить транзитные потоки российского газа в страны ЕС из Украины в Турцию.

«Принуждение европейских стран к закупкам российского газа на границе Турция – Греция вместо использования существующей инфраструктуры Украины – это отказ от прекрасно функционирующей и надежной системы в пользу многомиллиардных расходов на новую структуру, которые в конечном счете лягут на домохозяйства и предприятия Европы. Также это несет значительные технические риски, не предлагая каких-либо преимуществ: то же самое количество газа (которое поступает к европейским потребителям через Украину) будет передано, только через различные каналы. Таким образом, это лишь политический блеф», – сказал Коболев.

В «Нафтогазе» напомнили, что компания обеспечивает бесперебойный транзит российского газа в Евросоюз, несмотря на военную агрессию России на Донбассе.

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14 января заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович по результатам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что для него стали большой новостью планы «Газпрома» перенаправить транзит газа через Украину в Турцию с помощью нового газопровода, который планируется построить вместо «Южного потока».

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что решение о строительстве газопровода в Турцию принято и «работы уже ведутся».

Еврокомиссия приняла во внимание планы «Газпрома» и определит свою позицию по этому вопросу после детального изучения.