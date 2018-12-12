Порошенко призывает остановить «Северный поток-2» в ответ на агрессию РФ

По словам президента, «никто не знает, где завтра Путин решит защищать российские интересы».

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным введение санкций для остановки строительства газопровода "Северный поток-2" в ответ на агрессию России в районе Керченского пролива.

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Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, видео которого размещено на его странице в Facebook.

«Будет абсолютно целесообразным, если реакцией на акты агрессии в Черном море, ЕС вместе с США введут санкции, чтобы остановить "Северный поток-2", потому что никто не знает, где завтра Путин решит защищать российские интересы», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Справка УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".