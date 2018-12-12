В Кремле отреагировали на резолюцию Конгресса США против «Северного потока-2»

По словам пресс-секретаря президента РФ, речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта.

В Кремле резолюцию Конгресса США против «Северного потока-2», который планируется проложить в обход Украины, назвали недобросовестной конкуренцией.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, мы здесь не видим каких-то новых элементов…Аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне государственного департамента, это последовательная линия. Мы не считаем ее правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта, …который на самом деле находится не только в интересах поставщика газа - Российской Федерации, но и потребителей, в первую очередь Германии как страны Евросоюза», - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, «проект имеет целый ряд конкурентных преимуществ, но таким образом (США) пытаются помешать реализации этого проекта, используя собственно все и допустимые, и недопустимые методы, которые являются ничем иным, как «камуфлированием» недобросовестной конкуренции».

Как сообщал УНИАН 12 декабря Палата представителей Соединенных Штатов Америки (нижняя палата Конгресса) единогласно приняла резолюцию с призывом к европейским государствам отказаться от «Северного потока-2».

В документе, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от «Северного потока-2» и выражается поддержка введению санкций в отношении этого газопровода, согласно части 232 «Закона о противодействии противникам Америки из-за санкций.

В резолюции также отмечается, что «Северный поток-2» является шагом в обратном направлении относительно обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов США, и содержится настоятельный призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы через политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей.

Справка УНИАН: проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».