"Газпром" решил отказаться от достройки "Северного потока"

Монополист в экспорте природного газа - "Газпром" - отказался от планов расширения газопровода "Северный поток" и продления его до Великобритании, сообщили Рейтер два источника в "Газпроме".

"Сейчас сложная политическая ситуация, в OPAL нас так и не пустили. Зачем строить еще две ветки? Мы не строим", - сказал один источник.

"Планов расширения Nord Stream и продления его до Великобритании сейчас нет. Не рассматриваем", - подтвердил второй источник.

В 2013 году "Газпром" заявлял о планах расширения "Северного потока" двумя ветками и продлении его до Великобритании. Сейчас газ перекачивается в Европу по двум веткам совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров, однако газопровод используется примерно наполовину из-за ограничения доступа "Газпрома" к европейскому газопроводу OPAL.

Читайте такжеВ «Газпроме» заявили, что решение о транзите в обход Украины принимал ПутинВо вторник "Газпром" заявил, что подаст первый газ в Турцию по новой магистрали через Черное море в 2016 году.

Москва в начале декабря отказалась от строительства трансчерноморского газопровода "Южный поток" в обход Украины, обвинив Евросоюз в "неконструктивной" позиции, и теперь намерена пустить маршрут через Турцию, уже пообещав ей льготные цены на российский газ.