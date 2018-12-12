В Бундестаге призвали пересмотреть позицию Германии по "Северному потоку-2"

Политик не исключает дальнейшего российского вторжения в Украину для захвата сухопутного пути в оккупированный Крым.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что Германия должна в срочном порядке пересмотреть свою позицию относительно "Северного потока-2".

Читайте такжеКонгресс США готовит новые законы против энергетики РФ, включая "Северный поток-2"

Об этом сообщает Европейская правда.

Политик не исключает дальнейшей агрессии России в отношении Украины, которая может состоять во вторжении в прибрежную зону Азовского моря для захвата сухопутного пути в оккупированный Крымский полуостров.

По его мнению, чтобы предотвратить это, Европа должна быть последовательной и единодушной.

"Наша самая большая сила заключается в нашем единстве. Военные средства разрешения конфликта не рассматриваются, однако следует учитывать все варианты, не связанные с войной", - считает Реттген.

Он также подчеркнул, что ЕС не должен отменять санкции против России, пока нет надлежащего выполнения Минских соглашений.

"Но мы должны идти дальше: Германия, в частности, должно срочно пересмотреть спорный проект газопровода "Северный поток-2" - отметил политик, который является последовательным противником проекта.

"Северный поток-2" вряд ли является чисто коммерческим проектом; он имеет сильные геополитические последствия. Строительные лицензии уже были предоставлены всеми вовлеченными европейскими государствами, за исключением Дании, - таким образом, остановка проекта стала еще сложнее. Как минимум Россия должна гарантировать, что транзит газа через Украину будет продолжаться", - подчеркнул он.