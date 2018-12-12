В Бундестаге призвали пересмотреть позицию Германии по "Северному потоку-2"
Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что Германия должна в срочном порядке пересмотреть свою позицию относительно "Северного потока-2".
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Об этом сообщает Европейская правда.
Политик не исключает дальнейшей агрессии России в отношении Украины, которая может состоять во вторжении в прибрежную зону Азовского моря для захвата сухопутного пути в оккупированный Крымский полуостров.
По его мнению, чтобы предотвратить это, Европа должна быть последовательной и единодушной.
"Наша самая большая сила заключается в нашем единстве. Военные средства разрешения конфликта не рассматриваются, однако следует учитывать все варианты, не связанные с войной", - считает Реттген.
Он также подчеркнул, что ЕС не должен отменять санкции против России, пока нет надлежащего выполнения Минских соглашений.
"Но мы должны идти дальше: Германия, в частности, должно срочно пересмотреть спорный проект газопровода "Северный поток-2" - отметил политик, который является последовательным противником проекта.
"Северный поток-2" вряд ли является чисто коммерческим проектом; он имеет сильные геополитические последствия. Строительные лицензии уже были предоставлены всеми вовлеченными европейскими государствами, за исключением Дании, - таким образом, остановка проекта стала еще сложнее. Как минимум Россия должна гарантировать, что транзит газа через Украину будет продолжаться", - подчеркнул он.