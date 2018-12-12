Облгазы Фирташа проверят из-за сверхначислений в платежках

В ноябре жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса.

Кабинет министров Украины создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

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Соответствующие решение было принято на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях, в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

7 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 12 декабря правительство на своем заседании создаст специальную комиссию, куда войдут представители правительства и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для глобальной проверки облгазов из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

11 декабря заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк заявил, что облгазы втягивают потребителей в искусственные долги путем доначислений за предыдущие периоды, чтобы лишить клиентов возможности воспользоваться своим законным правом и сменить поставщика газа.