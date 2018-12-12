Нацкомиссия увеличила тариф для ГЭС "Укргидроэнерго" почти на треть

Регулятор также утвердил инвестиционную программу компании на 3 миллиарда гривень.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила средние тарифы для гидроэлектростанций, оператором которых является госкомпания "Укргидроэнерго", на первое полугодие 2019 года на 28%, до 31,5 коп/кВт-ч.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

В то же время, компания предлагала регулятору увеличить тариф до 56,57 коп/кВт-ч.

Также комиссия снизила средний тариф для ГАЭС на 35,6% - до 266,1 коп/кВт-ч (компания предлагала установить тариф на уровне 529,35 коп/кВт-ч).

НКРЭКУ также одобрила инвестиционную программу "Укргидроэнерго" на 2019 год в размере 3,06 миллиарда гривень (компания предлагала 7,07 миллиарда гривень).

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2016 года правительство утвердило Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт). Для этой цели компания "Укргидроэнерго" намерена инвестировать около 70 миллиардов гривень в строительство новых и реконструкцию действующих станций (ГЭС и ГАЭС).

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре, общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.