Скорейшее принятие закона о "зеленых аукционах" позитивно повлияет на новые инвестпроекты - Европейская Бизнес Ассоциация

От внедрения этого закона будет зависеть, каким образом и как быстро этот рынок будет продолжать работать.

Инвесторам необходимо стабильное законодательство для планирования и запуска новых проекты в «зеленой энергетике».

Такое мнение высказал Ярослав Петров, сопредседатель комитета топлива и энергетики Европейской Бизнес Ассоциации, партнер юридической фирмы Asters, комментируя законопроект №8449, запускающий механизм «зеленых аукционов» уже с 2020 года.

«Это важно, потому что любой инвестор будет приходить, только когда есть стабильное законодательное поле. На данный момент у нас есть все предпосылки, чтобы развивался этот сектор («зеленая энергетика»). Но мы знаем, что сейчас также происходит период законодательных изменений, есть законопроект №8449 в парламенте, который предусматривает внедрение аукционов. От внедрения этого закона будет зависеть, каким образом и как быстро этот рынок будет продолжать работать», - отметил Ярослав Петров.

Как сообщалось, на прошлой неделе комитет по ТЭК Верховной Рады проголосовал за вынесение в Парламент законопроекта #8449 в введении новой системы поддержки альтернативной энергетики (зеленые аукционы). Законопроект должен был быть рассмотрен в четверг, однако в последний момент был перенесен на следующую пленарную неделю.