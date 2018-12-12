Газовый тиран. Фирташ не отпускает украинцев из рабства

На рынке газа уже несколько недель кряду разворачивается скандал. Облгазы и газсбыты, большая часть которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, рассылают потребителям завышенные платежки, а также выписывают штрафы за использование якобы непроверенных счетчиков в течение трех лет, начиная с 2015 года. В местные органы власти поступили многочисленные жалобы от населения и организаций. И все это происходит, несмотря на то, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после мониторинга рынка, еще в конце ноября запретила облгазам и газсбытам проводить доначисления в платежках.

С резким заявлением выступил и «Нафтогаз». В НАК считают, что компании, поставляющие газ для населения, втягивают потребителей в искусственные долги путем доначислений за предыдущие периоды, чтобы лишить клиентов возможности воспользоваться своим законным правом и сменить поставщика газа (отказавшись от бессмысленной прокладки в виде «газсбыта»).

«Что делают облгазы, чтобы создать эту задолженность? Все, наверное, помнят последнюю историю с созданием искусственных долгов за счет доначислений объемов газа для приведения к стандартным условиям. Человек по счетчику видит один объем газа, а в платежке – другой. Эта задолженность делается задним числом - за три предыдущих года начисляются дополнительные объемы», - пояснил ситуацию заместитель начальника департамента энергоэффективности «Нафтогаза» Алексей Хабатюк.

При этом он отметил, что приказ Министерства энергетики и угольной промышленности, по которому должны осуществляться данные начисления, не распространяется на бытовых потребителей, а касается только юридических лиц. Кроме того, доначисления за предыдущие периоды, которые облгазы осуществляют, ссылаясь на решение суда о признании незаконным постановления правительства о снижении нормативов потребления, также сомнительны.

«Во-первых, в судах находится несколько дел, в которых говорится, что на сегодня не существует порядка доначислений за предыдущие периоды. Во-вторых, даже если эти потери облгазов имели место, то только из-за нарушений, которые были допущены вследствие несоблюдения правительством порядка подготовки этого законодательного акта. Гражданский кодекс говорит, что такие возмещения должны происходить за счет не потребителя, а за счет государства», - подчеркнул Хабатюк.

Не остался в стороне от скандала и «Укртрансгаз», он практически обвинил компании Фирташа в попытке масштабной провокации срыва поставок газа потребителям в разгар отопительного сезона.

«3 декабря аффилированные с группой РГК компании («РГК Трейдинг» и областные газсбыты) синхронно подали в Информационную платформу «Укртрансгаза» фиктивные заявки на поставку газа около 100 потребителям по всей Украине. При этом указанные потребители уже имели заведенную номинацию на декабрь от своих действующих поставщиков, с которыми у них были заключены договоры», - заявили в «Укртрансгазе».

Такие действия, по данным «Укртрансгаза», были зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Кировоградской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.

В связи с происходящим, «Укртрансгаз» обратился в НКРЭКУ, Антимонопольный комитет, правоохранительные органы и СБУ с просьбой предпринять все необходимые действия для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей этой преступной сделки. «Ведь подобные незаконные действия в разгар отопительного периода и особенно на территории областей, где введено военное положение, могут вызвать катастрофические последствия для страны», - подчеркнули в компании.

Отреагировал на «газовую» проблему и премьер-министр Владимир Гройсман. Он заявил, что обратится в НКРЭКУ с просьбой проверить и наказать региональные газопоставляющие предприятия за сверхначисления: «Я подготовил поручение и обращусь к министру энергетики (Игорю Насалику, - УНИАН), в Национальную комиссию, которая является независимой, но имеет полномочия для контроля и проверки. Им (облгазам, - УНИАН) нужно вжарить по первое число. Они – монополисты, просто уже сели всем на шею и свесили ноги. Они должны за это платить огромные штрафы, если они издеваются над людьми».

При этом премьер посоветовал украинцам платить только за фактически потребленный газ: «Платите не более 8,55 грн за кубометр, все остальное является жульничеством со стороны газопоставляющих компаний».

Эксперты считают, что вся свистопляска с платежками происходит из-за «своеобразной» имплементации реформы рынка газа. Приняли хорошие, с точки зрения европейского права, законы, но практика их применения оставляет желать лучшего. В Украине газовая реформа проходит в условиях сохранения олигархического, монопольного доминирования на рынке. Отсюда и все беды.

Реформа под газом

Президент Центра глобалистики «Стратегия-XXI» Михаил Гончар отметил, что облгазы просто воспользовались законом о рынке газа, который, согласно европейским правилам, разделяет плату за газ – как за товар, и плату за его транспортировку. Нот вот только все это продолжает оставаться в одних монопольных руках. Поэтому услуги и дорожают.

«Согласно реформе, облгазы теперь не могут быть два в одном – и газ продавать, и транспортные услуги предлагать. Это - европейский принцип разделения бизнеса. Теперь облгазы - предприятия по предоставлению исключительно транспортных услуг. Все в соответствии с европейской практикой. Но у нас нет такой европейской практики, в которую бы не вставили свое «усовершенствование». Вот и придумали, как обойти разделение бизнеса. Облгазы формально перестали быть конторами, которые торгуют газом, для этого были созданы газсбыты, которые формально являются независимыми компаниями, а на деле связаны с собственником того или иного облгаза. И те, и другие имеют офшорные концы, то есть, конечный бенефициар в офшоре. И облгазы, и газсбыты – левая и правая рука одной и той же олигархической структуры. Что делается дальше – заявляют эти структуры о том, что газовые сети низкого давления для доставки топлива населению нуждаются в модернизации и поэтому нужно повысить тариф, причем в разы. Но для конечных потребителей сразу же дорожает стоимость газа. По факту, газ подорожает не на 23,5%, а значительно больше. В условиях, когда более 70% облгазов так или иначе принадлежат структурам Фирташа, то все выглядит как легализованная схема вымогательства с потребителей, которые должны все больше и больше платить, причем они лишены альтернативы, поскольку газсбыты или другие трейдерские компании, созданные опять-таки в ведении облгазов, могут просто забивать весь объем сетей своими заявками и, таким образом, являться монополистами на региональном уровне», - рассказал эксперт.

По его словам, облгазы обязаны пускать в свои сети и других поставщиков, а не только газсбыты, аффилированные в непрозрачный способ с ними. К примеру, «Нафтогаз» не раз заявлял, что мог бы поставлять топливо домохозяйствам, причем его цена будет конкурентной. Но облгазы отвечают на это тем, что якобы для этого нет свободных мощностей. Хотя физически они есть. При этом остаются недовольны потребители, платить за все происходящее придется именно им.

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус считает, что завышенные платежки облгазов никак не связаны с нормами потребления. «В платежках указано приведение газа к стандартным температурным условиям, это не имеет никакого отношения к нормам потребления, установленным Кабмином. Людям надо просто не платить эти доначисления», - сказал эксперт.

Он также считает угрозы Гройсмана наказать облгазы пиаром: «Пустой пиар Гройсмана. Облгазы действуют по правилам, которые ранее утвердила НКРЭКУ. Просто правила такие не надо было вводить».

Такого же мнения придерживается и Гончар: «Заявление Гройсмана - не что иное, как пиар. Если бы были какие-то шаги пресекающего характера, но их нет. Тем более, что облгазы побегут в суды и выиграют. В принципе, правительство должно посовещаться с НКРЭКУ, указать на эти злоупотребления. Конечно, нужно инвестировать деньги в поддержание газораспределительных сетей. Нужно этот тариф изымать из общей платежки, возможно, нужно его и поднимать. Но не повышать же в разы! И потом – какой механизм контроля этих средств, идут ли они на модернизацию сетей? Скорее, эти деньги ушли в офшор и там кто-то купил себе очередную яхту или виллу. Эти потоки невозможно проконтролировать, так как речь идет о частной компании. Вот и выходит, перенимаем практику европейского образца, а на деле создается еще одна возможность для монополиста подоить потребителя, прикрываясь законами».

Допустим, с облгазами разберутся, но появляется еще одна волна роста тарифов.

Безостановочная накрутка

На днях НКРЭКУ повысила для населения тарифы на отопление 24 теплокоммунэнерго с 1 января 2019 года, в среднем, на 16,6%. Пояснила комиссия этот шаг ростом стоимости газа.

«Рост цены природного газа, с учетом тарифов на транспортировку и распределение природного газа на 22,8%, привел к росту тарифов на тепловую энергию для населения на 16,6%, и средневзвешенный тариф составил 1253,5 грн за 1 Гкал», - пояснила руководитель профильного управления регулятора Светлана Черных.

По ее словам, 86,6% в тарифе на тепло приходится именно на стоимость топлива.

Вот и выходит, что цены для конечного потребителя продолжают накручиваться и накручиваться. И каждый играет свою «газовую» скрипку.

«Вот такая у нас реформа рынка газа в условиях сохранения олигархического, монопольного доминирования на нем. Будут расти тарифы на поставку газа теплокоммунэнерго. Они точно также будут получать две платежки – одна за газ, вторая – за его транспортировку. Таким образом, повышение может быть еще большим, 23,5% превратятся во все 40%. Решить проблему, в принципе, должна НКРЭКУ. Но этот якобы независимый регулятор на деле является структурой, обслуживающей олигархические интересы. И не только на рынке газа, формула «Роттердам+» из той же категории. Приняли хорошие, с точки зрения европейского права, законы, но практика их имплементации и применения – наша, специфическая. Антимонопольный комитет тоже ничего не видит. Ни монополизма ахметовских структур на рынке тепловой энергии, ни злоупотреблений на рынке газа. Вроде бы и разделили бизнес - одни продают, другие поставляют. А то, что конечные бенефициары одни и те же - фиртошевские структуры, это АМК доказать не может. Все знают, кто там скрывается, но, де-юре, не докажешь. Хотя, при желании, это можно сделать», - отметил Гончар.

По его словам, все эти перипетии с «газовыми» платежками происходят сейчас именно потому, что приближаются выборы, когда всем нужно формировать соответствующие фонды на избирательную кампанию. «Такая свистопляска с ценами и тарифами является показателем «честного» отъема денег потребителей в интересах будущих получателей депутатских мандатов», - подытожил эксперт.

Остается только добавить, что согласно Меморандуму с МВФ и Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина должна повысить цену газа до уровня импортного паритета. Причем стоимость топлива для населения и промышленности необходимо будет уровнять. Следующее повышение цены газа для населения запланировано на май 2019 года. Уже сейчас импортный газ достиг ценового рекорда - 339 долларов за тысячу кубометров. Выполнить свое обязательство наша страна должна к 2020 году. И если правительство сейчас не разберется с «фирташевской братвой», то можно только догадываться, почем будет «голубое топливо» для рядовых украинцев. Первый шаг уже сделан - Кабинет министров создал соответствующую рабочую группу.

Нана Черная