"Нафтогаз" подтвердил обращение в суд США для взыскания долга с "Газпрома"

По словам исполнительного директора "Нафтогаза", США - это не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы, пока он не заплатит долг.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил обращение компании в суд США с иском против дочерней компании "Газпрома" в рамках принудительного взыскания долга в 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Газпром" продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража. Даже несмотря на то, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции по приостановке принудительного исполнения решения арбитража. То есть нет никаких законных оснований не платить нам по этим решениям. Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению", – прокомментировал он информацию об обращении "Нафтогаза" в американский суд.

"США - это не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму", - добавил он.

В то же время, в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что не комментируют инициированный судебный процесс в США по просьбе юристов.

Ранее российские СМИ сообщили, что "Нафтогаз" подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton. "Нафтогаз" просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, что должно помочь в процессе против "Газпрома" в Нидерландах.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".