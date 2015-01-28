Украина может сократить закупки российского газа еще на 4 млрд кубометров в год

Это может быть возможно за счет реализации проектов по газификации угля, на которые Китай может выделить около 3,6 млрд долл. кредита.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на результаты встречи 27 января главы Минэнергоугля Владимира Демчишина с послом Китайской Народной Республики в Украине Чжаном Сиюнем.

«В ходе встречи Владимир Демчишин отметил заинтересованность украинской стороны как можно быстрее активизировать взаимодействие между Украиной и КНР по реализации проектов модернизации украинских ТЭС (ТЭЦ) и строительства мощностей для производства из украинского угля синтез-газа для нужд химических предприятий и для нужд населения на основании заключенных соглашений – рамочного соглашения между Минэнергоугля и Государственным банком развития Китая и генерального кредитного соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и Государственным банком развития КНР», - говорится в сообщении министерства.

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Как отметили в министерстве, по оценкам китайских и украинских экспертов, реализация проектов по созданию таких мощностей позволила бы снизить закупки российского природного газа в объемах до 4 млрд куб. м ежегодно.

Кроме того, в министерстве считают, что данные проекты позволят создать дополнительно около 5 тыс. рабочих мест, обеспечить стабильный сбыт отечественного угля, что в свою очередь сохранило бы до 20 тыс. рабочих мест для шахтеров.

Как сообщал УНИАН, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в конце 2012 года подписала кредитное соглашение с Государственным банком развития Китайской Народной Республики на сумму 3,656 млрд долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В рамках программы предполагалось реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, который сейчас находится в розыске, в начале 2013 года говорил, что строительство завода по газификации угля начнется в июне 2013 года.

В начале 2014 года госкомпания «Газ Украины» объявила тендер на проектирование завода по газификации угля, который отменила в середине марта прошлого года.

Также сообщалось, что в Украине готовят проекты по замещению газа углем за счет китайского кредита.